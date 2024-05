Os fortes temporais que atingem o Rio Grande do Sul desde a última segunda-feira (29) continuam causando estragos e mortes. Subiu para 24 o número de óbitos decorrentes das chuvas. A Defesa Civil divulgou 13 mortes, e a Brigada Militar confirmou outras 11.

Até o momento, 21 pessoas seguem desaparecidas. No total, 147 cidades registraram transtornos, como inundações, quedas de barreiras e deslizamentos de terra. Dez mil pessoas estão desabrigadas.

As áreas mais atingidas são as regiões Central, dos Vales, Serra e Metropolitana de Porto Alegre.

ROMPIMENTO DA BARRAGEM 14 DE JULHO

A barragem 14 de Julho, localizada no rio das Antas, nos municípios de Cotiporã e Bento Gonçalves, no interior do Rio Grande do Sul, colapsou devido à forte chuva que atinge diversas cidades do estado. A informação foi divulgada pelo prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Segabinazzi, nesta quinta-feira (2).

“Recebemos agora a informação da Ceran, que controla as barragens, que a barragem de 14 de Julho acabou de colapsar. A informação que a gente precisa passar para todos os moradores que vivem às margens do Rio das Antas e Rio do Taquari é sair o mais rápido possível desse local. A tendência é de que isso suba em torno de 2 m a 4 m. Essa é a tendência que aconteça nos próximos minutos e nas próximas horas nos municípios mais abaixo, lá no Taquari. Importante: isso é uma informação oficial, e a gente precisa informar o máximo de pessoas possível dentro da margem do Rio das Antas e do Rio Taquari”.

Em uma publicação nas redes sociais, Eduardo Leite confirmou o problema na barragem.

*Com informações Metrópoles