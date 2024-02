A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) realiza até a próxima quinta-feira (8) a Operação Minas em Segurança, que tem objetivo aumentar a sensação de segurança, reduzir o medo do crime, a criminalidade e a violência em todo estado, por meio de ações preventivas e operações qualificadas.

A referida operação coincide com o período que antecede as festividades do Carnaval 2024.

Nesse período, serão desencadeadas operações específicas. Na quinta-feira (1º) e nesta sexta (2), foi realizada a segunda fase da operação para cumprimento de mandados de prisão, que retirou das ruas 126 foragidos da Justiça.

Ao longo do período, serão implementadas as operações Balneários, para abordagens a pessoas, veículos e embarcações suspeitas; Segurança no Campo, com objetivo enfrentamento sistemático as aos crimes em zonas rurais do Estado e a operação Rolezinho com o objetivo de reduzir a prática de infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Dentro do planejamento, está previsto o emprego de efetivo do policiamento ostensivo geral, policiamento de trânsito urbano e rodoviário, policiamento de Meio Ambiente, além de ações de inteligência e emprego de unidades especializadas: Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam), Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes (RCAT), Batalhão de Choque, Rondas Ostensivas Com Cães (ROOCA), e do Comando de Aviação do Estado (Comave).