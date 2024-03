Ipatinga, cidade polo da Região Metropolitana do Vale do Aço, no Leste de Minas Gerais, iniciou março de 2024 se consolidando ainda mais como referência médica no Brasil. Dois fatos contribuíram para isso.

O Hospital Márcio Cunha (HMC), administrado pela Fundação São Francisco Xavier, foi novamente destacado pela revista norte-americana NewsWeek, entre os melhores hospitais do Brasil, de acordo com o levantamento World’s Best Hospitals Twenty, Twenty Four.

Já o novo Hospital São Miguel, sediou a 1ª Reunião Fora de Sede de Minas Gerais da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. O evento reuniu renomados profissionais da área, em discussões e atualizações sobre técnicas avançadas em cirurgia vascular.

Assista o vídeo: