O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, agendou a sua presença no próximo dia 24 de janeiro, em Ipatinga, na cerimônia de inauguração da reforma do Alto Forno 3 da Usiminas. O convite foi formulado pelo presidente da Usiminas Marcelo Chara; e outras autoridades também já confirmaram presenças.

A reforma do Alto-forno 3 – já reaceso e em funcionamento desde novembro – exigiu investimentos da ordem de R$ 2,7 bilhões em novo sistema operacional de última geração e modernos controles ambientais.

MARCO NACIONAL

O projeto teve início em abril e as obras foram concluídas em novembro do ano passado. Foi considerado o maior investimento da Usiminas em 2023 e um marco para a siderurgia brasileira.

Durante as obras, foi substituída a estrutura do forno, inaugurado em 1974, por uma nova tecnologia que permite reduzir a emissão de gases do efeito estufa, entre outras melhorias. O Alto-Forno 3 tem a capacidade de produção de 3 milhões de toneladas de ferro gusa/ano, o que representa cerca de 40% da capacidade total da Usiminas.