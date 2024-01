Um episódio curioso tomou conta das redes sociais nesse fim de semana. Um vídeo gravado por pessoas que faziam uma trilha na Ilha do Mel, no Paraná, viralizou nas redes sociais. Nas imagens, um homem de grande estatura aparece caminhando pelo local. Alguns internautas ficaram intrigados com a figura e chegaram a cogitar que se tratasse de um extraterrestre.

No entanto, o mistério foi desvendado nesta segunda-feira (8). O homem das imagens é Felipe Motta, jogador de basquete do Flamengo, que tem 2,16 metros de altura.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Motta brincou sobre a situação. “Eu fui fazer uma trilha para aproveitar a natureza e essa vista, mas aí a galera tira foto de mim, manda pra página de fofoca e me chama de ser estranho”, disse.

O atleta contou que está acostumado a ser confundido com um ET por causa da sua altura. “Todo mundo fala que eu sou um ET, que eu sou um alienígena, mas eu sou só um cara alto”, afirmou.

“Eu estava apenas curtindo uma trilha para relaxar e apreciar a vista, e de repente, me vi em uma página de fofocas, sendo chamado de ser estranho”, disse o jogador em um vídeo, acrescentando que sua altura frequentemente o coloca em situações peculiares.

*Com informações da Gazeta Brasil