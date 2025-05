SUCESSO COM HISTÓRIAS REAIS

Um almoço por adesão, marcado para o próximo dia 26, no Automóvel Clube de Belo Horizonte, celebra os dois anos de sucesso do podcast “Histórias Reais”. Criado e apresentado pelas jornalistas Flávia Presoti e Luciana Avelino, o canal já acumula 50 episódios no ar, destacando trajetórias inspiradoras de vida e negócios.

EMPREENDEDORAS EM DESTAQUE

Com sólida trajetória na comunicação, Flávia Presoti e Luciana Avelino unem experiência jornalística e espírito empreendedor na condução do podcast. Flávia é CEO da Presoti Comunicação, especialista em gestão de crise, imagem e reputação, além de vice-presidente do Conselho Empresarial de Mulheres Empreendedoras (CEME) da ACMinas.

Luciana, por sua vez, é autora de 15 livros e atua como influenciadora digital, com forte envolvimento em projetos sociais.

***

HMC: 60 ANOS DE REFERÊNCIA

Fundado pela Usiminas em Ipatinga e administrado pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), o Hospital Márcio Cunha (HMC) celebra nesta quarta-feira (14/5) seus 60 anos como referência nacional em saúde. A solenidade será realizada no Centro Cultural Usiminas, anexo ao Shopping Vale do Aço, com a presença de autoridades e lideranças de todo o estado.

Sob a presidência do gestor Flaviano Ventorim, desde 2022, a FSFX destaca que a história do hospital é marcada pela inovação e, sobretudo, pela humanização no atendimento.

***

DEPOIS DA CASA ARROMBADA, O FIM DO CONSIGNADO

O presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, declarou neste domingo à Folha de S. Paulo que está em debate o fim do empréstimo consignado para beneficiários do Instituto. Segundo ele, o modelo tem gerado prejuízos e favorecido fraudes, tornando a continuidade da modalidade insustentável.

PEGANDO FOGO

Waller também anunciou uma revisão nos critérios para concessão de benefícios, prometendo mais transparência e eficiência. Ele afirma que as nomeações para cargos de coordenação serão exclusivamente técnicas, eliminando indicações políticas — difícil de acreditar, mas aguardemos.

***

USIMINAS: PRESENÇA NA ABM

Após dois mandatos consecutivos como presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM), Sérgio Leite encerrou sua gestão e passou o comando para Marcelo Chara, atual presidente da Usiminas.

Sérgio, que hoje é vice-presidente de Relações Estratégicas da empresa, igualou a longevidade histórica de Edmundo de Macedo Soares, primeiro presidente da entidade. A ligação da família Leite com a ABM é antiga: seu pai, Elesbão Bastos de Andrade, também foi associado da entidade. Sérgio mantém vínculo com a ABM há mais de cinco décadas.

***

SHOPPING SOB NOVA LIDERANÇA

Janaína Barroso é a nova gerente de Marketing do Shopping Vale do Aço. Ela assumiu o cargo no último dia 6 de maio, com 18 anos de experiência no setor de shopping centers. Formada em Relações Públicas, Janaína já atuou em grupos como General Shopping, JHSF, Sá Cavalcante e AD Shopping. Sua carreira é marcada por desempenho consistente e excelente articulação com os principais veículos de comunicação.

CURTAS

*** Renomados juristas, acadêmicos, políticos e amigos se reuniram em São Paulo, na última sexta (9/5), para homenagear os 90 anos do jurista Ives Gandra da Silva Martins, figura central no pensamento jurídico nacional.

*** Exemplo de eficiência: acionei o SAC da indústria mineira Sucos Tial após identificar uma irregularidade. Fui atendido com agilidade exemplar. Um excelente modelo de respeito ao consumidor.

*** Nesta segunda-feira (12/5), tomam posse os novos integrantes da diretoria e conselho fiscal da ACE e CDL de Timóteo, além do novo grupo do Conselho das Mulheres Empreendedoras.