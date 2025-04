O dólar comercial rompeu a barreira dos R$ 6 nesta terça-feira (8), pela primeira vez em 76 dias, em meio às crescentes tensões comerciais entre Estados Unidos e China. A cotação atingiu R$ 6,002 às 14h09, refletindo a apreensão dos investidores com o cenário internacional.

A escalada da moeda americana começou por volta das 11h da manhã, quando saltou de R$ 5,887 para R$ 5,981 em pouco mais de uma hora. O movimento foi impulsionado pela deterioração das relações comerciais entre as duas maiores economias do mundo, após a China oficializar uma queixa na Organização Mundial do Comércio contra as tarifas impostas pelos Estados Unidos.

A última vez que o dólar havia superado esse patamar foi em 22 de janeiro, quando fechou em R$ 6,030. Desde o anúncio do “tarifaço” americano sobre importações globais, há uma semana, a moeda acumula valorização superior a 5%.

Especialistas apontam que a situação preocupa o mercado brasileiro especialmente pela questão das commodities. “Como o Brasil é um grande exportador de matérias-primas, uma cotação menor para esses produtos afeta diretamente nossa balança comercial e arrecadação tributária, pressionando o real”, explica Ângelo Belitardo, gestor da Hike Capital.

O cenário de incerteza tem provocado forte volatilidade nos mercados emergentes. “Os empresários buscam maior previsibilidade neste momento, mas o ambiente externo turbulento dificulta as projeções”, afirma Jorge Kotz, CEO da Holding Grupo X. A expectativa é que as negociações entre China e Estados Unidos continuem influenciando significativamente o comportamento da moeda nas próximas semanas.

