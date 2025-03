A Receita Federal liberou as regras para deduções no Imposto de Renda 2025, que podem resultar em restituições maiores aos contribuintes durante o período de declaração, que vai de 17 de março a 30 de maio. As principais categorias de abatimento incluem gastos com saúde sem limite de valor, despesas educacionais até R$ 3.561,60 por pessoa e dedução de R$ 2.275,08 por dependente.

Na área da saúde, os contribuintes podem deduzir integralmente gastos com consultas médicas, tratamentos odontológicos, exames laboratoriais, internações hospitalares e até procedimentos estéticos realizados em ambiente médico. Também entram na lista despesas com psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, desde que devidamente comprovadas.

Para a educação, as deduções contemplam mensalidades da Educação Infantil ao Ensino Superior, incluindo cursos técnicos e especializações relacionadas à formação profissional. O limite estabelecido por pessoa é de R$ 3.561,60 ao ano, valor que permanece inalterado em relação ao ano anterior.

Pensão alimentícia pode ser integralmente deduzida, desde que estabelecida em acordo judicial ou escritura pública. As doações também geram benefícios fiscais: contribuições para fundos da criança e adolescente, do idoso e programas de apoio oncológico podem ser deduzidas em até 3% do imposto devido cada, com limite total de 6%.

A Receita mantém a exigência de que todos os dependentes, independentemente da idade, devem estar cadastrados no CPF. Para contribuintes que optarem pela declaração simplificada, o desconto padrão é de R$ 16.754,34. Especialistas recomendam guardar todos os comprovantes de despesas dedutíveis para eventual verificação do Fisco.