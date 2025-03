Prefeitos e autoridades do Vale do Aço se mobilizam para reivindicar a construção do contorno viário de Timóteo, com manifestação marcada para esta sexta-feira (28/03), na rotatória do bairro Limoeiro. O projeto prevê a ligação entre Cava Grande e a BR-381, prometendo revolucionar o acesso rodoviário da região.

A obra planejada estabelecerá conexão direta entre as rodovias BR-381 e BR-262, através da LMG 760, eliminando a necessidade de tráfego pelas vias urbanas de Timóteo. Esta nova rota facilitará o acesso à Zona da Mata Mineira e ao Espírito Santo, beneficiando toda a região metropolitana.

O ato público contará com a presença confirmada dos prefeitos Capitão Vitor Prado (Timóteo), Sadi Lucca (Coronel Fabriciano), Marciny (Dionísio), Hamilton Lima (Marliéria) e Márcio Lima de Paula (Jaguaraçu). A manifestação representa o ápice de uma série de articulações políticas iniciadas em março.

Em encontro realizado no dia 19 de março, na Sede Campestre do Acesita Esporte Clube, autoridades e empresários da região discutiram os próximos passos do projeto. Durante a reunião, foi confirmada a existência de dotação orçamentária para a construção, restando apenas os processos de licitação do projeto e execução da obra.

Clésio Gonçalves, coordenador do Movimento Pró-Vidas, que acompanha a duplicação da BR-381, revelou que equipes técnicas da Prefeitura de Timóteo e do DER-MG já realizaram reunião preliminar sobre o assunto. Segundo ele, chegou o momento decisivo para que deputados e prefeitos intensifiquem a pressão política necessária à concretização do projeto.

A nova estrutura viária promete desafogar o trânsito urbano e otimizar o fluxo de veículos na região, especialmente após a conclusão da duplicação da BR-381, consolidando o Vale do Aço como importante polo logístico do estado de Minas Gerais.