Um trabalhador de 28 anos, funcionário da Cenibra, faleceu na noite desta quinta-feira (27) após sofrer um acidente durante uma operação de limpeza na unidade da empresa em Belo Oriente, Minas Gerais. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da companhia.

De acordo com a nota oficial divulgada pela Cenibra, o acidente ocorreu durante a realização de um procedimento operacional. Equipes de emergência da empresa prestaram os primeiros socorros no local e encaminharam a vítima ao Hospital Márcio Cunha (HMC), em Ipatinga, em uma ambulância UTI. Apesar dos esforços da equipe médica, o trabalhador não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas. “As causas do acidente estão sendo apuradas com rigor e as informações serão repassadas às autoridades competentes”, declarou a Cenibra em comunicado. A empresa também informou que o funcionário atuava na companhia há seis anos.

A tragédia levanta questões sobre segurança no ambiente industrial e reforça a importância de protocolos rígidos para a prevenção de acidentes de trabalho. As investigações seguirão para esclarecer os fatores que levaram ao ocorrido.

NOTA DA EMPRESA

“É com pesar que comunicamos a ocorrência com uma fatalidade na unidade industrial da CENIBRA, em Belo Oriente/MG. Ontem, 27/03, por volta das 22 horas, um colaborador sofreu acidente de trabalho durante operação de limpeza de área. A equipe de emergência atendeu prontamente com os protocolos de primeiros socorros e fez o deslocamento na ambulância UTI ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. Foram realizados os protocolos médicos, mas não houve êxito. O paciente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela CENIBRA e tratadas com rigor. As informações serão repassadas às autoridades competentes. O colaborador trabalhava na Empresa há seis anos. Estamos prestando todo apoio necessário à família por meio do nosso Serviço Social. Os colegas de trabalho também estão sob atenção dos gestores”.