Aconteceu na última segunda-feira, 12 de maio, no Sítio Vovô Laurindo, Emalto, a cerimônia oficial de posse da nova diretoria da Associação Comercial e Empresarial (ACE) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Timóteo e Conselho da Mulher Empreendedora da Ace e CDL de Timóteo, que atuará no mandato de 2025 a 2028. O evento foi marcado por grande representatividade institucional e empresarial, contando com a presença de diversas autoridades e lideranças regionais.

Entre os convidados ilustres, estiveram presentes, Frank Sinatra, presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL); Izabel Mendes, presidente da Federaminas Mulher, representando o presidente da Federaminas, Valmir Rodrigues; o vice-prefeito de Timóteo, Marcelo Martins; além de autoridades de Coronel Fabriciano e Ipatinga, empresários da região e representantes da imprensa.

Durante seu discurso, o presidente empossado, Alexandre Alves, destacou os pilares da nova gestão: “A nova gestão terá como pilar o fortalecimento do associativismo, pois acreditamos que o sucesso empresarial é resultado da união e da colaboração de todos. Nosso objetivo é estreitar ainda mais a relação entre a diretoria, os associados e a classe empresarial, promovendo maior engajamento e incentivando a atuação coletiva.”

Alves enfatizou que o trabalho conjunto será essencial para enfrentar os desafios do setor e promover o crescimento sustentável do comércio local. “Com dedicação e compromisso, seguiremos promovendo o desenvolvimento sustentável, criando novas oportunidades e gerando benefícios reais para nossos associados”, finalizou.

A nova diretoria assume com o compromisso de dar continuidade aos projetos em andamento, ao mesmo tempo em que propõe novas iniciativas voltadas ao fortalecimento da economia local. Com um perfil dinâmico e representatividade distribuída por toda a cidade de Timóteo, a composição do grupo reflete a diversidade de expertises e o engajamento da classe empresarial.

As novas diretorias iniciam seus mandatos com entusiasmo e espírito de união, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento econômico e a valorização do empresariado local.