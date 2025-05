Já ouviu falar em bonsai? São árvores em miniatura, cuidadosamente moldadas para reproduzir a aparência e a grandiosidade de uma árvore muito antiga, mas dentro de um espaço reduzido. Por trás de tanta beleza há uma prática milenar, muito minuciosa e repleta de significados. Para saber mais sobre essa arte, não precisa ir muito longe, já que o primeiro Museu do Bonsai das Américas fica na Grande BH, em Esmeraldas, MG.

O idealizador do espaço, que é aberto ao público (com entrada franca e funcionamento de terça a domingo, das 8h às 17h30), é Francisco Corrêa.

Há mais de 30 anos, se dedica ao cuidado dessas lindas árvores, disponibilizando, atualmente, mais de 200 espécies diferentes no Museu do Bonsai e se aprimorando em práticas que sequer eram vistas no Brasil.

Francisco promove todos os anos no Museu do Bonsai, o maior e mais importante evento de bonsai do Brasil. Esse evento conta sempre com os melhores profissionais de bonsai do Brasil e do mundo. E esse ano, Francisco vai promover o evento, entre os dias 28/05 e 1º/06. O Evento Bonsai 2025.

“Vamos receber pessoas de todo o mundo para trocar experiências e conhecimento. Além disso, vale lembrar que se trata de um espaço estruturado e preparado para receber os amigos da melhor maneira, contando com o melhor hotel da região, além de chalés muito bem equipados para dar o maior conforto e praticidade aos participantes”, destaca.

O evento é dedicado a todos os entusiastas e cultivadores de bonsai, de iniciantes a bonsaistas experientes, que desejam aprimorar suas habilidades e compartilhar sua paixão pelas incríveis “árvores em bandeja”.

A programação dos quatro dias conta com atrações internacionais, demonstrações, workshops e concursos.

Para fazer sua inscrição e saber a programação completa do Evento Bonsai 2025, acesse: www.museudobonsai.com.br. Ou pelos telefones: 31 3295-6565 e 31 9752-5466.

CURIOSIDADES SOBRE O BONSAI

Significado

A palavra Bonsai vem do japonês “bon”, que significa vaso e “sai”, que significa árvore. A técnica consiste no cultivo de miniaturizar plantas, sem perder as características originais de cada espécie, ou seja, diferentes flores e frutos podem ser cultivadas em forma de Bonsai.

Origem

Embora os bonsais sejam frequentemente associados à cultura japonesa, possuem sua origem na China antiga há mais de 2 mil anos. “Tudo começou na China, mas depois de um tempo a técnica foi introduzida no Japão. Foram os budistas principalmente que começaram a cultivar os Bonsais e aprimorar a técnica que inicialmente era chinesa”, diz Francisco Corrêa.

Simbologia

Os bonsais simbolizam paz, paciência, equilíbrio, harmonia, longevidade e felicidade. Segundo Francisco, a origem tem a ver com o significado. “Como foram os budistas que aprimoraram a técnica, muitos dos seus valores também foram adicionados à planta. Além disso, as próprias técnicas de cultivo representam esses valores. Por exemplo, o tipo e a cor do vaso são simbólicos e tem que harmonizar e equilibrar o tipo de planta que comportam”.

Sorte e abundância

Segundo a tradição oriental, uma árvore de bonsai atrai dinheiro e boa sorte. “O bonsai com certeza é capaz de trazer boas energias para quem o compra. Muita gente conhece essa fama de trazer dinheiro e boa sorte que ele tem”, afirma.

Cuidados

Os bonsais exigem cuidado específico e constante, incluindo rega frequente, mas não em excesso, poda e fertilização. “O Bonsai exige um carinho especial. É necessário água, luz do sol, poda para que os galhos sejam estilizados e uma poda das raizes para que fique do tamanho do vaso. Além disso, a cada 3 ou 4 anos alguns tipos de bonsai precisam de uma troca de substrato para que as raízes tenham espaço necessário para continuar se desenvolvendo, afinal, um bonsai nunca para de crescer”, ressalta Francisco.

Longevidade

A simbologia de longevidade de um Bonsai tem a ver com a longevidade das plantas. As árvores do bonsai podem viver por muitos anos, algumas delas, podem se tornar, centenárias ou até milenares. Francisco afirma: “O Bonsai representa o desapego dos bens materiais também. Alguns duram 10, 20, 30 até centenas de anos. Uma pessoa pode começar a cultivar o Bonsai e ir passando de geração em geração, ou seja, demonstrando que é preciso um desapego sobre as coisas que ficam para trás”.

Qual o preço?

Alguns bonsais são tão valiosos que já foram vendidos por milhões de dólares em leilões. Francisco Corrêa conta que no Museu do Bonsai existem mudas de espécies que variam de 100 reais a 250 mil.

Diversidade

A princípio, qualquer árvore pode ser cultivada e se tornar um bonsai, por isso existe uma infinidade de espécies, inclusive de frutas e flores. Bonsais de frutas e flores se tornam ainda mais belos quando frutificam ou florescem, agregando ainda mais beleza, e encanto às nossas pequenas jóias. No Brasil, existem mais de cem espécies que podem ser cultivadas como bonsai, tais como jabuticabeira, pitangueira, caliandra rosa, caliandra spinoza, fícus, ulmus, pinheiros, juníperus, azaléia, bulgaivillea, entre outras.

Francisco, conta que tem o costume de coletar na natureza plantas que deseja utilizar para a criação do bonsai, prática conhecida como yamadori. “Muitas vezes quando uma árvore cai, a minha equipe vai até o local e coleta a parte da raiz e das folhagens necessárias para a criação de um bonsai. Dessa forma, a gente consegue criar vida e beleza novamente da árvore que morreria”, conta.

Serviço:

Evento Bonsai 2025

Museu do Bonsai – Clube Thermas Internacional de Minas Gerais, próximo à BR–040, Km 497, em Esmeraldas

28/05 a 01/06 – (9h às 20h, exceto domingo que é de 9h às 13h)

O Museu do Bonsai é aberto ao público, tem entrada franca e funciona de terça a domingo, das 8h às 17h30.

www.museudobonsai.com.br