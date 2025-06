A Prefeitura de Ipatinga iniciou a interdição total do acesso da avenida Maanaim à ponte sobre o córrego e à avenida Monteiro Lobato, nas imediações da empresa Francofer. A medida foi adotada para garantir a segurança da população durante a execução de obras de contenção e recuperação da via, que foi danificada pelas fortes chuvas registradas em janeiro.

Com o bloqueio, não é possível utilizar esse trajeto para acessar o bairro Cidade Nobre. Já o sentido bairro–centro, pelas ruas Visconde de Mauá e Santos Dumont, permanece com tráfego liberado, garantindo o acesso normal à avenida Maanaim.

As obras no local devem ter início ainda esta semana. Será construída uma nova estrutura de muro de contenção em blocos de concreto, substituindo o antigo muro de gabião que cedeu com o alto volume de chuvas. A via também passará por recuperação completa, com substituição da base e aplicação de novo asfalto. A previsão é que os serviços durem cerca de 60 dias, podendo variar conforme as condições climáticas.

Durante esse período, os motoristas que desejam acessar o bairro Cidade Nobre deverão utilizar rotas alternativas. As opções incluem o trajeto pela avenida Guido Marliére em direção à avenida Brasil, ou ainda pela avenida Maanaim, acessando a avenida Simón Bolívar por meio da rotatória da feira do Canaã.

A prefeitura reforça que a obra é essencial para garantir a segurança dos moradores e a estabilidade da via. O local está devidamente sinalizado e agentes de trânsito estão no ponto de interdição para orientar os condutores.