O Nunes Bar foi o grande vencedor da edição 2025 do Comida di Buteco Vale do Aço. Com o petisco “A Vaca Foi pro Brejo”, o estabelecimento garantiu o bicampeonato e irá representar a região na etapa nacional do concurso, prevista para julho, em São Paulo.

Em sua segunda participação no Comida di Buteco, o Nunes Bar, de Ipatinga, se destacou entre os concorrentes e voltou a subir ao pódio como campeão regional. O petisco vencedor — uma costela de boi recheada, casqueirada na brasa, acompanhada de mandioca cremosa e vinagrete — foi batizado de “A Vaca Foi pro Brejo” e conquistou jurados e público.

“Estamos muito felizes e emocionados com esse resultado. Todos os participantes são excelentes e nos motivam a evoluir sempre. Agradecemos a Deus, à equipe, aos jurados, aos clientes e a todos que fazem parte dessa conquista”, afirmou Edson Nunes, proprietário do bar.

Além do título principal, o Nunes Bar também venceu o desafio Seara, que premia o melhor petisco feito com linguiça da marca. Segundo Pedro Nunes, filho de Edson, a receita tem raízes familiares. “Todo aniversário em casa tem churrasco. E churrasco sempre tem costela. Pensamos em fazer um bolinho, mas as regras do concurso nos levaram a outro caminho — e aí surgiu esse prato que nos trouxe a vitória”, contou.

O segundo lugar ficou com o Bar Galpão, que apresentou o petisco “Boteco não vive sem rádio, de uma rádio surgiu o buteco”. O estabelecimento também foi destaque em outras categorias: venceu, junto com o Caladinho Bar, o prêmio de melhor homenagem aos 25 anos do Comida di Buteco e ficou em segundo lugar nos desafios Seara e Smirnoff.

Na terceira colocação, o Caladinho Bar apresentou o “Brigadeiro de Buteco” e também dividiu com o Bar Galpão a premiação pela homenagem ao aniversário do concurso. Ambos utilizaram o rádio como tema central, em referência à origem do Comida di Buteco, que surgiu há 25 anos na extinta Rádio Geraes.

A cerimônia de premiação também reconheceu os bares que se destacaram entre os patrocinadores. O Bar do Macário foi o vencedor do Desafio de Caipiroska da Smirnoff e campeão de vendas da cerveja Amstel, recebendo um prêmio de R$ 10 mil. Já na categoria de vendas do refrigerante Fys, o Recanto da Picanha ficou em primeiro lugar, seguido pelo Bar Galpão e pelo Nunes Bar.

Com o título regional, o Nunes Bar agora se prepara para disputar a etapa nacional do Comida di Buteco. O resultado será anunciado em julho, durante cerimônia em São Paulo, reunindo os campeões dos 27 circuitos espalhados pelo Brasil.