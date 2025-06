A duplicação da ponte sobre o rio Doce, uma reivindicação histórica da população de Governador Valadares e região, teve sua ordem de serviço assinada nesta segunda-feira (2), durante evento realizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e pelo Ministério dos Transportes. A solenidade marcou também a apresentação dos resultados dos primeiros 100 dias da nova concessão da BR-381/MG, um dos principais corredores logísticos do estado.

Participaram do encontro o ministro dos Transportes, Renan Filho, o diretor-geral da ANTT, Guilherme Théo Sampaio, além de representantes das concessionárias Nova 381 e EcoRioMinas, autoridades locais e lideranças da região.

AVANÇOS EM TRÊS MESES DE CONCESSÃO

Sob nova gestão desde janeiro, a BR-381 já apresenta mudanças perceptíveis aos usuários. Em apenas três meses, foram executadas melhorias no pavimento, na sinalização e nos serviços de atendimento emergencial, que agora contam com monitoramento 24 horas, socorro médico e mecânico.

O contrato de concessão, firmado entre a ANTT e a concessionária Nova 381, prevê investimentos de aproximadamente R$ 10 bilhões ao longo de 30 anos, abrangendo um trecho de 303,4 km entre Belo Horizonte e Governador Valadares. A expectativa é beneficiar diretamente 21 municípios e gerar mais de 73 mil empregos.

Entre as principais intervenções previstas estão:

– 131,86 km de duplicações;

– 100,19 km de faixas adicionais;

– 11,35 km de vias marginais;

– 171 correções de traçado;

– 43 obras de contenção de encostas;

– 20 passarelas e 104 pontos de ônibus;

– Implantação de Ponto de Parada e Descanso (PPD) para caminhoneiros.

PONTE SOBRE O RIO DOCE: OBRA AGUARDADA HÁ DÉCADAS

O destaque do evento foi a assinatura da ordem de serviço para a duplicação da ponte sobre o rio Doce, no perímetro urbano de Governador Valadares. Com um investimento de R$ 309 milhões, a obra está a cargo da concessionária EcoRioMinas e será fiscalizada pela ANTT. O projeto visa melhorar o tráfego urbano, reduzir congestionamentos e ampliar a segurança dos usuários.

A intervenção faz parte de um pacote de obras viárias no entorno da cidade, que inclui ainda a recuperação de passarelas, viadutos e a modernização da iluminação pública nos trechos urbanos da BR-381.

“O acompanhamento será rigoroso. Estamos falando de projetos que não apenas modernizam a infraestrutura, mas também salvam vidas e impulsionam o desenvolvimento regional”, afirmou Guilherme Théo Sampaio.

RESULTADOS DO PLANO EMERGENCIAL

Nos primeiros 100 dias de gestão, a concessionária Nova 381 executou ações em 42 pontos críticos — superando a meta inicial de 28 —, mapeados com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), DNIT e outras instituições. Foram mobilizadas 84 frentes de trabalho e cerca de 1.500 empregos diretos foram gerados.

Entre os serviços realizados:

– Aplicação de 32 mil toneladas de asfalto;

– Construção de 30 km de pavimento de concreto;

– Instalação de 1.521 placas de sinalização, 186 guarda-corpos e 7.414 tachas refletivas;

– Pintura de 210 km de sinalização horizontal;

– Roçada em 630 km e retirada de 2.250 toneladas de lixo das margens.

PRÓXIMAS ETAPAS

Nos próximos 90 dias, está prevista a entrada em operação das sete unidades de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), com viaturas de inspeção, ambulâncias e guinchos 24 horas. A rodovia também passará a contar com cobertura total de internet 4G. Já no horizonte de 18 meses, devem avançar as obras de duplicação em trechos prioritários, como o de Antônio Dias, além da entrega de PPDs e a modernização de túneis e sistemas de segurança.

“Essa não é apenas uma obra de infraestrutura. É um investimento direto na qualidade de vida, na segurança e no desenvolvimento econômico de Minas e do Brasil”, destacou o ministro Renan Filho.