Em meio a um cenário de crescente debate sobre regulação da internet no Brasil, o presidente do Google no Brasil, Fábio Coelho, manifestou preocupação com o julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração ocorreu durante entrevista ao UOL, na qual o executivo alertou sobre possíveis consequências para a liberdade de expressão no ambiente digital.

O temor principal, segundo Coelho, é que as plataformas digitais sejam forçadas a remover conteúdos preventivamente para evitar responsabilizações jurídicas. Esta situação poderia afetar diretamente o jornalismo investigativo e até mesmo conteúdos humorísticos, criando um ambiente de autocensura nas redes.

O debate ganha contornos internacionais com o recente posicionamento dos Estados Unidos, que anunciou uma política de restrição de vistos para autoridades envolvidas em censura. A medida surgiu após divergências sobre decisões judiciais brasileiras envolvendo redes sociais, especialmente após a suspensão temporária do X no Brasil.

No STF, o julgamento já conta com três votos. Os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux defendem a responsabilização objetiva das plataformas, enquanto o presidente Luís Roberto Barroso apresentou voto divergente, sugerindo que as empresas só sejam responsabilizadas após decisão judicial, exceto em casos de crimes graves.

A discussão sobre o Marco Civil da Internet representa um momento crucial para o futuro da comunicação digital no Brasil, colocando em evidência o delicado equilíbrio entre regulação e liberdade de expressão no ambiente virtual.

*Com informações Metrópoles