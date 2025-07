A Câmara Municipal de Coronel Fabriciano se torna referência na região ao ser a primeira do Leste de Minas a assinar o Termo de Cooperação Técnica que garante a chegada da TV Legislativa Digital ao município. A assinatura aconteceu nesta quarta-feira (03/07), em Brasília, durante o Encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV: Expansão e Futuro, promovido pela Câmara dos Deputados.

Com esse convênio, a população de Coronel Fabriciano será contemplada com o Programa Brasil Digital, uma política pública do governo federal que promove a expansão do sinal das emissoras públicas da Rede Legislativa de Rádio e TV, além da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Sem custos para os cofres da Câmara Municipal, o investimento para instalação da TV Legislativa em Fabriciano é financiado pela Câmara dos Deputados e pelo Governo Federal, por meio do programa. Ou seja, a cidade recebe esse importante equipamento de comunicação pública sem gerar despesas ao Legislativo ou ao município.

TRANSPARÊNCIA, INFORMAÇÃO E CIDADANIA

A chegada da TV Legislativa Digital representa um grande avanço para Coronel Fabriciano, levando à população mais acesso à informação, transparência dos atos do poder público e conteúdos educativos e culturais. Com o sinal aberto e gratuito, qualquer cidadão poderá acompanhar de perto as sessões da Câmara, debates, programas informativos e também conteúdos de outros veículos públicos vinculados à Rede Legislativa e à RNCP.

Para o presidente da Câmara Municipal, vereador Luciano Lugão, essa conquista reforça o compromisso do Legislativo com a população.

“Fabriciano está dando um passo importante em transparência e democratização da informação. Seremos a primeira Câmara do Leste de Minas a aderir ao Programa Brasil Digital, sem nenhum custo para o Legislativo ou para o município. A comunidade só tem a ganhar, com acesso gratuito a conteúdos educativos, culturais e às transmissões da Câmara, aproximando ainda mais o cidadão das decisões que impactam a cidade”, destaca Luciano Lugão.

A expectativa é de que, nos próximos meses, toda a estrutura necessária para transmissão do sinal seja instalada em Coronel Fabriciano, beneficiando diretamente a população com mais acesso à informação, fiscalização e fortalecimento da cidadania.