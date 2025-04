A Cenibra anunciou nesta terça-feira (1º de abril de 2025) uma nova composição em sua Diretoria Executiva. O engenheiro Júlio Ribeiro assumiu o cargo de diretor-presidente Executivo, substituindo Takashi Nakajima, que passa a ocupar a posição de diretor-presidente Corporativo da empresa.

Outras nomeações também foram confirmadas: Shingo Matsukura é o novo diretor Administrativo e Financeiro, enquanto Leandro Dalvi assume a diretoria Técnica, Industrial e Florestal. Jun Yoshino permanece como diretor Comercial. A nova estrutura organizacional passa a vigorar imediatamente.

Os nomes que compõem a nova diretoria são provenientes do quadro interno da Cenibra ou de sua acionista, a japonesa Oji Holdings. Entre os destaques, Júlio Ribeiro e Leandro Dalvi se tornam os primeiros executivos brasileiros a alcançar cargos de alta gestão na empresa, refletindo a política de desenvolvimento interno de lideranças. Além das mudanças na diretoria, as movimentações também impulsionaram promoções em outros níveis da organização.

Os novos gestores têm como meta consolidar a Cenibra como uma empresa referência em sustentabilidade. Segundo a diretriz estratégica da companhia, essa transformação passa pela responsabilidade ambiental, social e de governança, alinhada a princípios de inclusão e segurança.

Júlio Ribeiro, que iniciou sua trajetória na empresa como engenheiro trainee e percorreu diversos cargos até chegar à presidência, destacou a importância do momento: “Assumir a liderança da Cenibra é uma honra imensa. Meu compromisso é direcionar toda minha energia para garantir a continuidade do crescimento sustentável da empresa e a segurança de todos”, afirmou.

PLANO ESTRATÉGICO PARA A SUSTENTABILIDADE

Com a nova direção, a Cenibra reafirma seu compromisso de longo prazo com a sustentabilidade. O plano estratégico 2024-2033, denominado BioSustentação, estabelece diretrizes para o desenvolvimento da empresa nas dimensões ambiental, social, de governança, econômica e de inovação. A iniciativa visa consolidar a empresa como um agente de impacto positivo no setor, reforçando seu papel na preservação ambiental e no crescimento responsável.

COMPOSIÇÃO DA NOVA DIRETORIA CENIBRA

Takashi Nakajima – diretor-presidente Corporativo

Possui graduação em Economia pela Universidade de Waseda, em Tóquio, Japão. Sua carreira inclui várias posições na Oji Paper Co., Ltd. e na Oji Management Office INC., onde ocupou cargos de gerência e direção em departamentos de administração e planejamento corporativo. Assumiu o cargo de diretor-presidente Executivo da Cenibra em 2023. A partir de 01/04/2025, assume definitivamente o cargo de Diretor-Presidente Corporativo.

Júlio Ribeiro – diretor-presidente Executivo

Graduado em Engenharia Mecânica pela UFMG, MBA em Gestão para Executivos pela USP e mestrado em Tecnologia de Celulose e Papel pela UFV, Júlio iniciou sua carreira na Cenibra em 1993 como engenheiro trainee. Atuou como supervisor de Manutenção (1996), coordenador de Recuperação e Utilidades (2000) e gerente de Manutenção e Engenharia (2010). Assumiu a Diretoria Técnica, Industrial e Florestal em 2018 e a vice-presidência em abril de 2024. A partir de 01/04/2025, assume o cargo de Diretor-Presidente Executivo.

Jun Yoshino – diretor Comercial

Iniciou sua carreira na Oji Paper Co. Ltd. em abril de 1997 e, em março de 1998, passou a atuar no Departamento de Recursos de Materiais da Usina Nichinan. Em março de 2000, assumiu funções no Departamento de Administração e Contabilidade da mesma unidade. Em fevereiro de 2003, integrou o Departamento de Assuntos Internacionais e o Centro de Pesquisa da Ásia, ambos vinculados à Divisão de Planejamento Corporativo da sede da empresa. Em julho de 2009, passou a atuar como assessor do diretor-presidente da Cenibra. Já em agosto de 2016, assumiu o cargo de Coordenador do Departamento de Planejamento e Administração Corporativa na Oji Green Resources Co., Ltd. Desde agosto de 2021, exerce a função de diretor Comercial da Cenibra.

Leandro Dalvi – diretor Técnico, Industrial e Florestal

Possui uma trajetória consolidada na Cenibra, onde atua desde 2001. Com vasta experiência na gestão de processos industriais e ambientais, ocupa o cargo de gerente do Departamento de Fabricação desde 2016, sendo responsável pela gestão operacional das linhas de fibras, recuperação, utilidades e laboratórios de monitoramento, pesquisa e desenvolvimento industrial, além da assistência técnica a clientes. A partir de 01/04/2025, assume o cargo de Diretor Técnico, Industrial e Florestal.

Shingo Matsukura – diretor Administrativo e Financeiro

Graduado em Ciências Políticas e Economia, possui uma trajetória consolidada no Grupo OJI. Iniciou sua carreira na Oji Paper Co., Ltd. em 1999, passando por diversas fábricas no setor administrativo. Ao longo dos anos, ocupou cargos de supervisão e coordenação na Oji Management Office Inc. e na Oji Green Resources Co., Ltd., acumulando ampla experiência em administração e planejamento corporativo. Na Cenibra, atua como assessor do Diretor-Presidente desde 2022. A partir de 01/04/2025, assume o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro.

SOBRE A CENIBRA

Constituída em 13 de setembro de 1973 e localizada no leste de Minas Gerais, a Celulose Nipo-Brasileira S.A. (Cenibra) opera com uma unidade industrial no município de Belo Oriente (MG), com duas linhas de produção de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto e capacidade instalada de 1.200.000 toneladas/ano. Presente em 54 municípios mineiros, a Empresa conta com mais de 8 mil colaboradores próprios e terceiros, oferecendo uma cartela de benefícios, programas de saúde e bem-estar. Além de ações voltadas para o desenvolvimento e a construção de carreiras sólidas e duradouras para os profissionais.