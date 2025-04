A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), entregou nesta terça-feira (1º) mais um automóvel 0 km que fará a diferença para uma das instituições conveniadas. Desta vez, a Casa de Acolhimento Parusia, localizada na avenida João Valentim Pascoal, no Centro, recebeu a chave de um veículo Oroch.

A instituição é uma casa de passagem que atende pessoas em situação de rua e migrantes, oferecendo alimentação, condições de pernoite e higiene, em um serviço que funciona 24 horas por dia.

A chave do carro foi entregue pelo prefeito Gustavo Nunes à presidente e coordenadora da instituição, Analú Vasconcelos, que recebeu o veículo. Em nove anos de existência, esta é a primeira vez que a Casa conta com um veículo e recebe uma emenda parlamentar.

“A nossa instituição tem nove anos de funcionamento, e esta é a primeira emenda que recebemos. Com a aquisição deste carro, nosso dia a dia será muito facilitado, tanto na busca por doações quanto no atendimento aos nossos usuários. Ele será muito bem utilizado e fará a diferença na execução dos nossos serviços”, afirmou Analú Vasconcelos.

O prefeito Gustavo Nunes também destacou a importância da ação: “Esta entrega representa o nosso compromisso com a melhoria dos serviços prestados à população. Através de parcerias e emendas parlamentares fortalecemos a capacidade das instituições de acolhimento, garantindo que mais pessoas recebam o apoio e atendimento adequado. Não tenho dúvida de que este veículo será de grande valia para a instituição”.

A conquista foi viabilizada por meio de emenda parlamentar do deputado federal Padre João, que designou Vander Neto como seu representante na solenidade de entrega.

MAIS ENTREGAS

No mês passado, outras duas instituições que prestam serviços importantes para a população também foram agraciadas com a entrega de veículos. A Associação Cuidado Humano agora conta com um carro para aprimorar o atendimento às pessoas idosas e mulheres em situação de vulnerabilidade, enquanto a Associação Hand 7 recebeu uma caminhonete para fortalecer a prática desportiva e as atividades de educação. Essas conquistas também foram viabilizadas por meio de emendas parlamentares.