Em uma cerimônia marcada para 6 de fevereiro às 15h, nas margens da BR-381 próximo à portaria da Cenibra em Belo Oriente, Minas Gerais, a Concessionária Nova 381 assume oficialmente a gestão de 303,4 quilômetros da rodovia. O evento contará com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A confirmação do local foi feita pela assessoria do ministro dos Transportes.

A concessão, que prevê investimentos de R$ 9 bilhões ao longo de 30 anos, marca o início de uma nova fase para a importante via que liga Belo Horizonte a Governador Valadares. O grupo 4Um FIP, vencedor do leilão, promete transformações significativas já nos primeiros 100 dias de operação, incluindo reparos no pavimento, serviços de roçada e manutenção de estruturas.

A partir de agosto, motoristas contarão com serviços essenciais como guincho, ambulância e inspeção de tráfego. O projeto contempla a implementação de sete bases operacionais e um sistema de monitoramento em tempo real, além de um canal de atendimento via 0800 para usuários.

Entre as principais melhorias previstas estão a duplicação de 134,27 quilômetros, construção de 83 quilômetros de faixas adicionais e 51 correções de traçado. A infraestrutura será complementada com 20 passarelas para pedestres, 166 paradas de ônibus e um ponto de parada específico para caminhoneiros.

O início da cobrança de pedágio está programado para janeiro de 2026, com cinco praças distribuídas entre Caeté e Governador Valadares. As tarifas básicas previstas variam de R$ 10,75 a R$ 13,75, valores que ainda serão definidos pela ANTT. O trecho concedido beneficiará 21 municípios mineiros, incluindo importantes centros industriais como Ipatinga e Coronel Fabriciano.

A concessão deve gerar aproximadamente 80 mil empregos diretos e indiretos, impulsionando o desenvolvimento econômico da região. A Nova 381 será responsável pela manutenção e operação da rodovia desde o entroncamento com a BR-262 em Belo Horizonte até o encontro com a BR-116 em Governador Valadares, estabelecendo um novo padrão de qualidade e segurança para os usuários.