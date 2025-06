O aumento explosivo na arrecadação do Sindicato Nacional dos Aposentados (Sindnapi) coincide com a construção de uma mansão luxuosa pelo seu presidente Milton Baptista de Souza, conhecido como Milton Cavalo. A entidade, que tem como vice-presidente o irmão do presidente Lula, viu seus recursos saltarem de R$ 23,2 milhões para R$ 149 milhões entre maio de 2021 e maio de 2023.

A propriedade, localizada em Ibiúna (SP), no bairro Votorantim, impressiona pelas dimensões: são 360 metros quadrados de área construída, uma piscina de 50 metros quadrados e 15 estábulos. Embora o sindicalista alegue que os estábulos seriam alugados a terceiros, a mansão não está registrada em seu nome, aparecendo apenas como sede de uma empresa de criação de equinos aberta por ele em maio de 2011.

O Sindnapi está sob investigação por suspeita de participação em um esquema que lesou aposentados e pensionistas através de descontos não autorizados em seus benefícios. José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico e irmão mais velho do presidente Lula (PT), ocupa o cargo de vice-presidente da entidade.

Em resposta às acusações, Milton Cavalo afirmou ao portal Metrópoles que o sítio foi adquirido em 2010 e que todas as melhorias foram realizadas com “recursos próprios, fruto do trabalho pessoal de Milton Cavalo e de sua família, sem qualquer relação com a arrecadação do Sindnapi”. O sindicato, quando procurado pela reportagem, não se manifestou sobre o caso.

A coincidência temporal entre o aumento expressivo na arrecadação do sindicato e a construção da mansão chama a atenção dos investigadores, que analisam possíveis conexões entre os recursos obtidos através dos descontos suspeitos e o patrimônio dos dirigentes da entidade.

*Com informações Diário do Poder