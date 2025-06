Os Estados Unidos enviaram nesta terça-feira (17) uma frota de caças F-16, F-22 e F-35 para o Oriente Médio, em meio ao acirramento das tensões entre Israel e Irã. O presidente Donald Trump exigiu a “rendição total” do regime iraniano e fez ameaças veladas ao líder supremo do país, aiatolá Ali Khamenei.

A movimentação militar americana representa uma significativa demonstração de força na região, onde o conflito entre Israel e Irã se intensifica desde a última sexta-feira. Segundo autoridades ouvidas pela Reuters, as aeronaves terão como principal missão interceptar drones e projéteis utilizados no confronto.

Em pronunciamento nas redes sociais, Trump destacou a superioridade do arsenal bélico americano. “O Irã tem equipamentos defensivos, mas não se comparam aos fabricados nos Estados Unidos. Ninguém faz isso melhor que nós”, afirmou o presidente em sua plataforma Truth Social.

O líder americano também enviou um recado direto ao aiatolá Ali Khamenei, afirmando conhecer sua localização exata e classificando-o como “um alvo fácil”. Trump ressaltou que não pretende eliminar o líder supremo iraniano “por enquanto”, mas advertiu que a paciência americana está se esgotando.

Durante retorno de uma reunião do G7 no Canadá, Trump rejeitou buscar um simples cessar-fogo, declarando que seu objetivo é alcançar “um fim real” para o conflito. O presidente negou informações sobre tentativas de diálogo com Teerã e reforçou que qualquer ataque contra tropas americanas na região receberá uma resposta “firme” e “sem rodeios”.

Uma questão crucial envolve a possível participação direta dos EUA no conflito, especialmente em relação às instalações nucleares iranianas em Fordo. Apenas os americanos possuem armamento capaz de atingir efetivamente esse alvo – o “Massive Ordnance Penetrator”, uma bomba de 13.660 kg que Israel não dispõe em seu arsenal.

O ex-ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, defendeu publicamente que “o trabalho tem que ser feito por Israel, pelos Estados Unidos”, sinalizando a necessidade de cooperação militar entre os países. No entanto, o Partido Republicano apresenta divisões internas sobre o nível de envolvimento americano no conflito.

Enquanto isso, autoridades iranianas já alertaram que qualquer participação americana em ataques às suas instalações nucleares pode comprometer definitivamente as chances de um acordo de desarmamento nuclear, tema que Trump afirma ainda ter interesse em negociar.

