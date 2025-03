A concessionária responsável pela BR-381 anunciou a intensificação das obras emergenciais na rodovia, com funcionamento 24 horas por dia, incluindo finais de semana. A informação foi confirmada neste sábado (22) pelo gerente de operações, Diego Dutra, em contato com o presidente do Movimento Pró-Vidas, Clésio Gonçalves.

A decisão de ampliar o horário das intervenções busca acelerar a recuperação da via, que não recebia investimentos significativos há anos. As obras contemplam melhorias estruturais e de segurança em diversos trechos da rodovia, visando proporcionar melhores condições de tráfego aos usuários.

“Esse reforço nas obras é importante para termos mais rápido uma rodovia mais segura e confortável para todos, apesar dos transtornos aos usuários”, destaca Clésio Gonçalves, presidente do Movimento Pró-Vidas, organização que acompanha as condições das estradas brasileiras.

CUIDADOS AO TRANSITAR

A intensificação dos trabalhos no período noturno e aos finais de semana representa um esforço adicional da concessionária para minimizar o tempo total das intervenções. Os motoristas que utilizam a BR-381 devem ficar atentos à sinalização e respeitar os limites de velocidade nos trechos em obras, garantindo a segurança tanto dos trabalhadores quanto dos usuários da via.

A concessionária recomenda que os motoristas se informem sobre as condições da rodovia antes de iniciar viagens e, quando possível, programem seus deslocamentos considerando possíveis interferências no trânsito durante o período de obras.