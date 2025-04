A concessionária que administra a BR-381, trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares, promoverá um Feirão de Empregos para o preenchimento de aproximadamente 150 vagas de trabalho em Ipatinga, Governador Valadares e Santa Luzia. A ação será realizada em três datas de abril, às 9 horas. No dia 23, será na Faculdade Unicesumar, em Santa Luzia. Já no dia 24, irá acontecer no estacionamento do GV Shopping, em Governador Valadares, e no dia 25 será no Sine de Ipatinga.

Os benefícios das vagas de emprego são vale refeição ou alimentação, plano de saúde – extensivo aos dependentes, seguro de vida e vale transporte.

Os interessados devem levar currículo impresso, documento pessoal com foto e, no caso das vagas para Operador de Tráfego, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os aprovados farão parte do banco de talentos da concessionária e serão chamados para compor a equipe conforme as oportunidades forem abertas.

Feirão Santa Luzia

Operador de CCA, Operador de CCO, Atendente de 0800 e Operador de Tráfego

Requisitos:

Operadores e Atendentes

– Conhecimentos básicos em informática

– Disponibilidade para trabalhar em escala 12×36 e turno

Operador de Tráfego

Requisitos:

– CNH definitiva categoria A/D, D ou E

– Disponibilidade para trabalhar em escala 12×36 e turno

Serviço:

Feirão de Empregos

Onde: Faculdade Unicesumar (Beco das Flores)

Data: 23/04

Horário: 9h

Endereço: Rua Geraldo Teixeira da Costa, 1610, São Benedito, Santa Luzia.

Feirão Governador Valadares

Operador de Tráfego

Requisitos:

– CNH definitiva categoria A/D, D ou E

– Disponibilidade para trabalhar em escala 12×36 e turno

Serviço:

Feirão de Empregos da Nova 381

Onde: Estacionamento do GV Shopping

Data: 24/04

Horário: 9h

Endereço: Av. Dr. Raimundo Monteiro Rezende, 330, Centro, Governador Valadares.

Feirão Ipatinga

Operador de Tráfego

Requisitos:

– CNH definitiva categoria A/D, D ou E

– Disponibilidade para trabalhar em escala 12×36 e turno

Serviço:

Feirão de Empregos da Nova 381

Onde: SINE

Data: 25/04

Horário: 9h

Endereço: Avenida Macapá, 665, Bairro Veneza, Ipatinga.