Usuários, trabalhadores, entidades e gestores governamentais da Política de Assistência Social, assim como toda a população, estão convidados a participar da consulta pública sobre a Minuta do Regimento Interno da 16ª Conferência Municipal de Assistência Social de Ipatinga.

O documento pode ser acessado pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjynhzZMUcrjkB8wxbo0V6M83toODNNSq34y2q1Pk5BSYfgA/viewform. Por meio desse formulário, o público pode deixar sugestões, indicar alterações ou inclusões no texto, além de esclarecer dúvidas sobre pontos que não estejam claros.

O presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Ipatinga, Igor Gonçalves Oliveira Ferreira Calais, reforça a importância da participação da sociedade. “A construção de uma política pública efetiva passa necessariamente pela escuta e participação da população. Esta consulta pública é uma forma de democratizar o processo e garantir que o regimento reflita as necessidades e expectativas dos diversos segmentos envolvidos na assistência social. Contamos com a colaboração de todos”, afirmou Igor Calais.

O período para participação na consulta pública teve início na terça-feira, dia 20, e segue até o dia 3 de junho.

SOBRE A CONFERÊNCIA

A 16ª Conferência Municipal de Assistência Social de Ipatinga será realizada nos dias 16 de junho, às 18h30, e 17 de junho, a partir das 7h, no Clube dos Pioneiros da AAPI, localizado na Rua Borba Gato, 215, bairro Bom Retiro.

O evento tem como finalidade avaliar a Política de Assistência Social e definir diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Além disso, será uma oportunidade para discutir e definir propostas com base na realidade local, reconhecendo o papel de cada nível de governo. Também serão escolhidos os delegados que representarão Ipatinga na Conferência Regional de Assistência Social da SEDESE Timóteo.

PRÉ-CONFERÊNCIAS

As pré-conferências terão início na próxima semana e têm como objetivo ampliar a participação popular e eleger representantes para a conferência. Serão momentos fundamentais de escuta e construção coletiva.

Confira as datas, horários e locais:

27/05 – Cras IV | 9h

Rua Morangos, 17 – Limoeiro

28/05 – Cras III | 9h

Rua Angélica, 385 – Bom Jardim

29/05 – Cras V | 9h

Av. Gerasa, 2086 – Bethânia

30/05 – Entidades | 9h

Sala dos Conselhos – Rua Juiz de Fora, 52, 5º andar – Ed. Galeria Êxito, Centro

03/06 – Cras I | 9h

Rua Mangaratiba, 195 – Veneza II

04/06 – Cras II | 9h

Rua Simeão, 27 – Canaã

06/06 – Trabalhadores do SUAS | 8h Sintserpi – Rua Pouso Alegre, 194, Sala 101 – Centro