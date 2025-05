O médium e orador espírita Divaldo Pereira Franco faleceu nesta terça-feira (13), às 21h45, em Salvador, aos 98 anos. Considerado uma das principais referências do espiritismo no Brasil e no mundo, Divaldo dedicou a vida à divulgação da doutrina espírita e à assistência social por meio de obras filantrópicas que impactaram milhares de pessoas.

O velório será realizado nesta quarta-feira (14), das 9h às 20h, no ginásio da Mansão do Caminho, em Salvador, instituição que ajudou a fundar e que se tornou referência nacional em assistência social e educação. O sepultamento está marcado para quinta-feira (15), às 10h, no Cemitério Bosque da Paz, também na capital baiana.

Nascido em 5 de maio de 1927, em Feira de Santana (BA), Divaldo Franco foi um dos mais influentes nomes da doutrina espírita nas Américas. Ao longo de sua trajetória, proferiu mais de 20 mil palestras em mais de 2.500 cidades de 71 países, sempre abordando temas ligados à espiritualidade, ética, educação e fraternidade.

Autor de mais de 260 livros – psicografados com o auxílio de mais de 200 autores espirituais –, Divaldo vendeu mais de 10 milhões de exemplares, com obras traduzidas para 17 idiomas. O conteúdo literário de sua autoria abrange desde reflexões doutrinárias até narrativas voltadas ao público infantojuvenil, sempre com mensagens de consolo, esperança e amor ao próximo.

Em 1952, ao lado do também espírita Nilson de Souza Pereira, fundou a Mansão do Caminho, localizada no bairro de Pau da Lima, em Salvador. A instituição atende diariamente cerca de 5 mil pessoas por meio de projetos educacionais, de saúde, assistência social e espiritualidade. O complexo conta com 44 edificações, incluindo escolas, centros de saúde, espaços de convivência e áreas verdes.

Além do trabalho institucional, Divaldo Franco foi reconhecido por sua atuação como educador e cuidador. Adotou mais de 650 crianças ao longo das décadas, que foram acolhidas nas antigas casas-lares mantidas pela Mansão do Caminho. Por sua atuação humanitária, recebeu mais de 800 homenagens de instituições nacionais e internacionais, incluindo prêmios de entidades culturais, religiosas, políticas e governamentais.

Figura respeitada em diversos círculos espirituais, sociais e acadêmicos, Divaldo Franco encerra sua missão na Terra com um legado marcado pela dedicação ao bem coletivo, à paz e ao esclarecimento espiritual. Sua trajetória continuará inspirando gerações, especialmente aqueles que foram tocados por sua palavra, suas obras e seu exemplo de vida.