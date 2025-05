A Aperam sediou o Congresso Latino-Americano de Segurança de Processos, promovido pelo CCPS (Center for Chemical Process Safety) na semana passada, nos dias 8 e 9 de maio. Reconhecido como o maior evento da área de Gestão de Segurança de Processos (PSM), o encontro abordou temas relacionados à identificação e eliminação de riscos relacionados às operações industriais. Esta é a primeira vez que uma siderúrgica recebe o evento de forma presencial.

Mais de 200 participantes, vindos de diferentes setores — como mineração, alimentos, agro, farmacêutico, químico, energia, óleo e gás — e de diversos países da América Latina, estiveram reunidos em Timóteo, no Vale do Aço, para discutir conceitos técnicos, compartilhar boas práticas de engenharia e incentivar a colaboração entre as empresas associadas ao CCPS, com foco na prevenção de acidentes industriais. A edição apresentou número recorde de participantes.

“Esses encontros não apenas promovem o intercâmbio de soluções práticas para desafios comuns, mas também promovem o aprendizado sobre tecnologias emergentes, riscos em evolução e melhores práticas do setor. Agradecemos à Aperam por nos permitir continuar avançando em direção ao nosso objetivo comum: um mundo sem incidentes de segurança de processos”, afirmou a gerente regional da CCPS América Latina, Carmen Helena Osorio-Amado.

A programação do evento, que teve início nos trilhos da Ferrovia Vitória Minas, com o apoio da Vale, incluiu paineis, palestras e exposições de projetos voltados à segurança de processos industriais, além de atividades socioculturais. “A Aperam demonstrou seu profundo compromisso com a responsabilidade social, convidando-nos a explorar sua história e seus laços com a comunidade”, complementou Carmem.

INOVAÇÃO E PROTAGONISMO

Ainda dentro da programação do evento, os participantes visitaram o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Aperam, localizado na Usina de Timóteo. O espaço é responsável por desenvolver novos produtos e soluções para aços inoxidáveis e elétricos, além de aprimorar os processos da siderúrgica mineira, incluindo aqueles relacionados à segurança.

“O protagonismo da Aperam no CCPS é reflexo do valor que atribuímos à segurança de processos e da nossa busca contínua por um ambiente industrial cada vez mais seguro e sustentável”, enalteceu o gerente executivo de Sustentabilidade da Aperam, Robson Machado, que apresentou palestra sobre o processo de produção sustentável e o aço verde da empresa. O aço inox da empresa carrega o Selo Aço Verde Aperam, que reflete o uso de fontes de energia renováveis e a baixa emissão de carbono na sua fabricação. Todo o carvão utilizado é 100% vegetal, proveniente das florestas renováveis de eucalipto cultivadas no Vale do Jequitinhonha.

Para o coordenador de Segurança de Processos da Aperam, Cleiton José dos Santos, foram três dias de muito aprendizado, trocas de experiências e networking com profissionais e especialistas de toda a América Latina. “Esse evento foi mais que um encontro técnico. Foram mais de 200 pessoas reunidas, se conectando em torno da segurança de processos. Foi o maior evento do CCPS na América Latina, e aconteceu aqui, na Aperam”, destacou Cleiton.

SOBRE A CCPS

Com presença em quase 50 países e formado por mais de 280 empresas membros – entre elas a Aperam, Vale, Petrobras, Cargill, Eldorado, Braskem, Ipiranga, Usiminas e Gerdau – o CCPS é uma associação global sem fins lucrativos vinculada à AIChE, principal organização mundial de profissionais da Engenharia Química, com mais de 60 mil membros em mais de 110 países. No total, são mais de 16 mil profissionais de segurança engajados às iniciativas da CCPS ao redor do mundo.

O objetivo central do CCPS é atuar como uma organização científica e educacional, dedicada a conduzir pesquisas e capacitar colaboradores por meio de eventos, cursos, livros, recursos online e publicações. O próximo Encontro Regional da CCPS na América Latina acontecerá de 15 a 17 de outubro de 2025, em Santiago, no Chile.