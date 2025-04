As jornalistas Flávia Presoti e Luciana Avelino comemoram o saldo de 50 programas no ar, com o aniversário de dois anos do podcast Histórias Reaiss (sim, são dois ss no final, mesmo!!!). Além do sucesso do canal de vidas inspiradoras, com entrevistas de trajetórias pessoais e empresariais dos mais diversos segmentos, a dupla lança duas novidades de conteúdo no mercado da comunicação.

Uma delas é o lançamento da segunda edição do livro: “Vidas que inspiram histórias reais”, com previsão para o segundo semestre. A primeira, publicada em novembro pela Editora Lisboa, com coordenação das profissionais, prefácio de Cris Pàz e posfácio de Louis Burlamaqui, reuniu trajetórias de vidas de 22 mulheres, incluindo as de Flávia e Luciana.

Até o fechamento da futura publicação, com o registro de histórias de novos coautores, a primeira edição já tem agendas para novos relançamentos em maio. Dia 3, na Bienal Mineira do Livro e, também, como parte integrante do evento de comemoração dos dois anos do programa, no Automóvel Clube.

Outra atualização é a apresentação do programa ao vivo, disponibilizada para palestras, congressos, imersões e eventos de empresas e instituições, fora a veiculação da programação dos episódios pelo Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Deezer, TikTok, desde o início do podcast.

SOBRE FLÁVIA PRESOTI E LUCIANA AVELINO

Empreendedora há 26 anos, Flávia Presoti é CEO da Presoti Comunicação, agência de assessoria de imprensa e comunicação estratégica personalizada, especialista em gestão de crise, imagem e reputação; vice-presidente do Conselho Empresarial de Mulheres Empreendedoras (Ceme) da ACMinas. Flávia é também coautora dos livros: “Revolução da Mente” (Editora Lisboa) e “Experiência da Mulher Empreendedora” (Editora SF).

Luciana Avelino é escritora e poetisa. Já publicou 15 livros: o autoral de poesias: “50 anos, 50 amores” e 14 títulos como coautora em antologias poéticas (Páginas Editora e Literissima Editora). É também influenciadora digital de assuntos que se especializou ao longo de sua carreira como jornalista, nos veículos de jornalismo que trabalhou (jornal O Tempo, revistas: Encontro, Viver Brasil, Viver Casa, Viver Fashion, e o LA, site homônimo de variedades), como moda, decoração, gastronomia, turismo, cultura e lifestyle. É ainda voluntária, embaixadora e ativadora de projetos sociais.

O livro “Vidas que inspiram Histórias Reaiss” pode ser adquirido em plataformas, como Amazon, Americanas, Mercado Livre e Estante Virtual.

ESSÊNCIA DO HISTÓRIAS REAISS

Segundo as jornalistas, além de o podcast ser uma forma de exercer o jornalismo de maneira informal e autoral, é uma oportunidade de divulgação de trajetórias diversas construídas de desafios e vitórias, superações, altos e baixos da existência, resiliência, fé e ousadia. “Nosso maior aprendizado é a empatia e conexão humana a partir do conhecimento e do partilhar com o outro”.