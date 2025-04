Em apoio à mobilização por melhorias na infraestrutura do Vale do Aço, a Federação das Empresas de Transportes de Carga do Estado de Minas Gerais (Fetcemg) e o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística de Minas Gerais (Setcemg) anunciaram formalmente seu respaldo às obras do Contorno Viário de Timóteo, que ligará a LMG-760 à BR-381. A ação foi articulada pelo coordenador do Movimento Pró-Vidas da BR-381, Clésio Gonçalves.

O Contorno de Timóteo é apontado por especialistas e lideranças locais como uma intervenção essencial para reduzir o tráfego pesado nas áreas urbanas da cidade, contribuindo diretamente para a segurança viária e a fluidez do trânsito. A via também deverá funcionar como uma alternativa durante os trabalhos de duplicação da BR-381, entre o Vale do Aço e Nova Era.

“Essa obra representa uma solução estratégica para a mobilidade urbana e o escoamento da produção industrial da região”, afirmou Clésio Gonçalves, que tem liderado ações em prol da duplicação da BR-381 e melhorias na malha viária mineira.

Entre os principais benefícios destacados pelas entidades estão a redução de acidentes com veículos de carga, hoje frequentes nas áreas centrais, e a melhoria da logística regional, o que poderá atrair novos investimentos e impulsionar o desenvolvimento econômico do Vale do Aço.

O apoio da Fetcemg e do Setcemg reforça a mobilização de diversos setores da sociedade civil organizada que buscam garantir celeridade e prioridade à execução da obra. A proposta é tirar o projeto do papel e transformá-lo em realidade nos próximos anos, como parte das estratégias de modernização da infraestrutura rodoviária do estado.