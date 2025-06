A Expo Usipa, uma das maiores feiras de negócios da indústria, comércio e prestação de serviços de Minas Gerais e do Brasil, está com inscrições abertas para suas Palestras Técnicas. A Expo Usipa vai oferecer, nesta edição, dezenas de palestras gratuitas, que serão realizadas durante os três dias de evento.

Todos os anos, a Expo Usipa abre espaço para que seus expositores compartilhem conhecimento, tendências, inovações e soluções.

As Palestras Técnicas são um dos pilares do evento, oferecendo ao público a oportunidade de se atualizar sobre inovações, tecnologias e boas práticas do setor industrial e de serviços. A programação conta com a presença de empresas expositoras da feira, que compartilharão conhecimentos estratégicos e experiências de mercado em diferentes segmentos. Os participantes das palestras também concorrerão a um notebook. A ação é válida para quem estiver presente nas palestras durante o período da programação

O presidente da Usipa, Lucas Lima Mesquita, reforça a importância das palestras: “As palestras técnicas são um dos grandes diferenciais da Expo Usipa e um dos pilares do nosso compromisso com o desenvolvimento do conhecimento. Neste ano, em que celebramos 35 anos de história, queremos proporcionar aos participantes conteúdos que inspirem, atualizem e ampliem as conexões profissionais.”

As palestras acontecerão entre os dias 8 a 11 de julho, no auditório do Colégio São Francisco Xavier, localizado na Rua Palmeiras, 1089, bairro Horto, em Ipatinga (MG).

“A cada edição, buscamos oferecer um conteúdo técnico de qualidade, com temas atuais e palestrantes que são referência em suas áreas. É uma oportunidade para profissionais, estudantes e empresários ampliarem seu conhecimento e se conectarem com as tendências do mercado”, destaca Luiza Elizabete, gerente da Expo Usipa.

A participação é gratuita e as inscrições já estão disponíveis no site oficial: www.expousipa.com. As vagas são limitadas e a organização recomenda que os interessados se inscrevam com antecedência para garantir a participação.

A Expo Usipa 2025 acontece de 09 a 12 de julho, e a agenda de palestras é uma das ações que integram a programação técnica da feira.

A 35ª Expo Usipa é realizada pela Usipa e Usiminas, com o patrocínio do CRT-MG, HC Indústria Mecânica, Sicoob Vale do Aço, Vale, Acionac, Convaço, RAW Tex.