A Fiemg Regional Vale do Aço em solidariedade às vítimas das chuvas em Ipatinga e Santana do Paraíso está arrecadando água, produtos de higiene pessoal e material de limpeza. Interessados em contribuir poderão fazer as doações nos seguintes pontos de coleta:

Em Ipatinga, na Fiemg RVA: Av. Pedro Linhares Gomes, 5431, Horto; Sesi – Rua Venceslau Bras, 65, Imbaúbas e nas Padarias Premialy – Av. Fernando de Noronha, 1036, Bom Retiro; Av. Selim José de Sales, 988, Canaã e rua Passo Fundo, 575, Caravelas.

Em Coronel Fabriciano as doações poderão ser entregues na Premialy – Av. Magalhães Pinto, 1612, Melo Viana. Já em Timóteo na Thermon – Rua Embaúbas, 50, Distrito Industrial; Premialy – Av. Juscelino Kubitscheck,20, Funcionários e em Santana do Paraíso na Lumar Metas – MG232, KM09, Nº70 e no Instituto Lumar – Rua Jequitibá, 60, São Francisco.

“Que possamos estar unidos em solidariedade a tantas pessoas que perderam além de bens materiais, a esperança com as chuvas das últimas semanas”, pontuou o presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, João Batista Alves.

SOS ÁGUAS

Por meio do Sesi, o Sistema Fiemg vai doar R$ 1 milhão para a campanha SOS Águas, do Serviço Social Autônomo (Servas), que presta assistência às populações afetadas pelas chuvas e seca em Minas Gerais. O recurso foi viabilizado por meio de uma parceria entre o Sesi e o Servas e será utilizado para a compra de cestas básicas.

Desde o início do período chuvoso, em setembro de 2024, as chuvas já deixaram 26 mortos, 354 desabrigados e 3270 desalojados em Minas, de acordo com a Defesa Civil estadual.