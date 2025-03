A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) está com vagas abertas para diferentes cargos, oferecendo oportunidades de crescimento profissional para candidatos de diversas formações. As posições disponíveis abrangem setores como saúde, tecnologia, administração e serviços operacionais.

Entre as funções disponíveis estão:

Analista de Treinamento e Desenvolvimento PL;

Atendente de Relacionamento com Cliente;

Auxiliar de Cozinha;

Auxiliar de Higienização;

Auxiliar em Saúde Bucal;

Desenvolvedor Mobile;

Enfermeiro(a) Supervisor(a) UTI HMCC (Itabira);

Estágio em Administração/Contabilidade;

Estágio em Pedagogia;

Operador de Processamento de Roupas;

Supervisor(a) Técnico de Radiologia;

Técnico(a) de Engenharia Clínica;

Técnico(a) de Patologia Clínica.

A FSFX reafirma seu compromisso com a inclusão e diversidade, abrindo as oportunidades para profissionais de ambos os sexos, Pessoas com Deficiência (PcD), aposentados e candidatos em busca do primeiro emprego.

Os requisitos variam conforme o cargo, sendo que algumas vagas exigem apenas a conclusão da 6ª série do Ensino Fundamental. Os horários de trabalho também são variados, incluindo turnos de 12h, 8h e 6h, além de horários administrativos.

A fundação oferece um pacote de benefícios atrativo, que inclui alimentação na empresa, vale-transporte, vale-alimentação, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, previdência privada e um dia de folga no aniversário do colaborador.

Os interessados podem enviar seus currículos através dos seguintes canais:

– WhatsApp: (31) 98452-6802;

– Portal Trabalhe Conosco: trabalheconosco.vagas.com.br/fsfx;

– E-mail: recrutamento@fsfx.com.br.

As inscrições estão abertas por tempo limitado, e os candidatos são incentivados a se inscrever o quanto antes para garantir a participação no processo seletivo.