O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) anunciou que o projeto do Contorno de Timóteo entrará em processo de licitação em julho deste ano. A informação foi divulgada durante reunião realizada nesta terça-feira (18/06) em Belo Horizonte, com a presença de lideranças políticas e empresariais da Região Metropolitana do Vale do Aço.

Durante o encontro, o diretor-geral do DER-MG, Rodrigo Rodrigues Tavares, reafirmou o compromisso do Governo de Minas em priorizar a execução da obra na rodovia MG-425. Segundo ele, serão buscadas todas as formas possíveis de captação de recursos para viabilizar o projeto.

A reunião contou com representantes de diversos municípios da região, incluindo os prefeitos de Timóteo, Vitor Prado; de Jaguaraçu, Márcio Lima Paula; de Marliéria, Hamilton Lima; de Dionísio, Marciny de Oliveira; e de Goiabal, Ailton da Caixa. Também estiveram presentes Ernani Bittencourt, coordenador do Movimento Pró-Contorno de Timóteo, e Clésio Gonçalves, coordenador do Movimento Pró-Vidas BR-381.

O Contorno de Timóteo é considerado uma obra estratégica para melhorar a mobilidade urbana e o desenvolvimento econômico da região. O projeto visa desafogar o tráfego intenso que atualmente passa pelo centro da cidade, oferecendo uma alternativa mais segura e eficiente para o transporte de cargas e passageiros.