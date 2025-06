Francisco Cuoco, um dos mais importantes atores da história da teledramaturgia brasileira, morreu nesta quinta-feira (19) em São Paulo, aos 91 anos. O artista estava internado no Hospital Sírio-Libanês e a causa do falecimento não foi divulgada pela família.

Com uma carreira que se estendeu por mais de seis décadas, Cuoco deixou sua marca na televisão brasileira interpretando memoráveis personagens, especialmente na TV Globo, onde atuou em mais de 40 novelas. Seu último trabalho na emissora foi em “Em Família” (2014), na qual interpretou o personagem Ramiro.

O ator iniciou sua trajetória artística ainda jovem, no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), em 1955. Na televisão, ganhou destaque ao interpretar galãs maduros e carismáticos, conquistando o público com sua presença marcante e profissionalismo. Entre seus trabalhos mais célebres estão “O Astro” (1977), “Pecado Capital” (1975) e “O Rebu” (1974).

Francisco Cuoco nasceu em 29 de novembro de 1933, em São Paulo, e desde cedo demonstrou interesse pelas artes cênicas. Além da atuação na TV, também se destacou no teatro e cinema, construindo uma carreira sólida e respeitada por crítica e público. O velório do ator será realizado no Cemitério da Consolação, em São Paulo, com presença restrita a familiares e amigos próximos.

O legado de Cuoco para a dramaturgia brasileira é inestimável, tendo influenciado gerações de atores e contribuído para a consolidação da teledramaturgia nacional. Sua morte representa o fim de uma era dourada da televisão brasileira, marcada por produções que se tornaram clássicas e inesquecíveis.