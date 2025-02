A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) anunciou que, entre os dias 7 e 12 de fevereiro, realizará obras de melhoria na entrada do estacionamento de clientes do Hospital Márcio Cunha (HMC) – Unidade 1, no acesso à recepção principal. Durante esse período, o tráfego no local será ajustado para o sistema ‘Pare e Siga’, com apenas uma via liberada para entrada e saída de veículos.

Com a intervenção temporária, a administração do hospital alerta que o fluxo de carros pode ser impactado, gerando morosidade e eventuais atrasos. A orientação é que pacientes e visitantes programem sua chegada com antecedência, de forma a minimizar transtornos e garantir pontualidade para consultas e procedimentos médicos.

Segundo a FSFX, as obras visam aprimorar as condições de acesso, garantindo maior funcionalidade e segurança para os usuários. “Essas melhorias são essenciais para proporcionar mais conforto e agilidade aos nossos clientes. Pedimos a compreensão de todos durante esse período de ajustes”, comunicou a instituição.

No local, equipes estarão orientando motoristas para facilitar a fluidez do trânsito. A FSFX reforça a importância de que as sinalizações e orientações sejam seguidas para minimizar possíveis contratempos e garantir que o fluxo de veículos ocorra de forma organizada.

A conclusão das intervenções está prevista para o dia 12 de fevereiro. A instituição agradece a colaboração de todos durante o período de obras.