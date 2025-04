A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Caisans), realizará na próxima terça-feira (8), o lançamento do 1º Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (PLAMSANS 2025–2028). A cerimônia, que celebra essa importante conquista para o município, ocorrerá no auditório do Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM), no bairro Cidade Nobre, às 8h. O evento é aberto ao público e não requer inscrição prévia.

O plano é um instrumento que estabelece diretrizes e ações municipais destinadas a respeitar, proteger, promover e garantir o Direito Humano à Alimentação Adequada para todos os cidadãos.

O documento foi elaborado de forma colaborativa, por meio de reuniões promovidas pela Caisans, composta pelas secretarias de Assistência Social; Saúde; Educação; Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Turismo; e Serviços Urbanos e Meio Ambiente. A elaboração do plano também contou com a participação de membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsea), convidados e contribuições da sociedade civil – por meio da 3ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável–, legitimando o processo de construção do documento.

De acordo com a equipe responsável pela formulação do plano, foram meses de trabalho e estudo, com encontros dedicados à discussão da temática de Segurança Alimentar e Nutricional, visando entregar ao município um plano com ações estratégicas práticas e mensuráveis.

“Agradecemos a todos que, em conjunto, se dedicaram a estudar, planejar e articular para a convergência das ações estratégicas. A intersetorialidade da Política de Segurança Alimentar e Nutricional é um dos desafios, mas também uma das grandes potencialidades dessa política. Todos têm direito a uma alimentação saudável, acessível, de qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente. Isso é Segurança Alimentar e Nutricional e se constitui como um dos direitos intrinsecamente ligados a outros direitos, tais como moradia, saúde e educação”, afirmou a secretária executiva da Caisans Ipatinga, Glaucilene Garcia de Souza.

O secretário de Assistência Social, Flávio Miranda, que também é presidente da Caisans, reforçou o compromisso da gestão com a garantia de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional: “O município de Ipatinga segue na busca para fortalecer a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a fim de cada vez mais convergir interesses, possibilidades e potencialidades entre diferentes políticas, órgãos públicos e privados e a sociedade, para a garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada”.