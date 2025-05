Uma multidão tomou do entorno da Torre de TV, no Eixo Monumental, em Brasília, na tarde desta quarta-feira (7), para uma caminhada em defesa da anistia. O ato, que conta com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, reune milhares de pessoas vestidas de verde e amarelo.

Os participantes se concentraram desde as primeiras horas da manhã próximo à Catedral Metropolitana, de onde estão seguindo em marcha pacífica até o Congresso Nacional. Faixas e cartazes pedindo “Anistia Já” dominam a paisagem do evento, que transcorreu sem incidentes.

Famílias inteiras compareceram ao ato, muitas delas vindas de diferentes estados brasileiros. A manifestação ganhou proporções expressivas, ocupando toda a extensão da via central da Esplanada. Durante o percurso, os manifestantes cantam o hino nacional e músicas com mensagens de união e paz.

A organização do evento estima a participação de aproximadamente 100 mil pessoas, enquanto autoridades locais não divulgaram números oficiais. O policiamento foi reforçado em toda a região central de Brasília, com efetivos da Polícia Militar do Distrito Federal garantindo a segurança dos presentes.

O ato deve se encerrar por vota das 18h, após pronunciamentos de lideranças do movimento e uma oração coletiva. A dispersão está ocorrendo de forma ordenada, sem registro de confrontos ou alterações na ordem pública. A manifestação representa um dos maiores eventos públicos realizados na capital federal no ano de 2025.