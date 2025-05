Na tarde desta quinta-feira, 8 de maio de 2025, o Vaticano anunciou a eleição do novo líder da Igreja Católica. O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost foi escolhido como o 267º papa, adotando o nome de Leão XIV. A tradicional fumaça branca surgiu da chaminé da Capela Sistina às 13h07 (horário de Brasília), indicando que os cardeais reunidos em conclave haviam chegado a um consenso.

PRIMEIRO PAPA DOS ESTADOS UNIDOS

Robert Francis Prevost, de 69 anos, é o primeiro papa oriundo dos Estados Unidos. Antes de sua eleição, atuava como prefeito do Dicastério para os Bispos e teve experiência missionária no Peru, além de ter sido superior geral da Ordem de Santo Agostinho.

CERIMÔNIA TRADICIONAL

Após aceitar sua eleição, Leão XIV dirigiu-se à “Sala das Lágrimas”, onde vestiu as vestes papais com a ajuda do Mestre das Celebrações Litúrgicas Pontifícias, dom Diego Giovanni Ravelli. Em seguida, apareceu na sacada central da Basílica de São Pedro, onde o cardeal protodiácono Dominique Mamberti anunciou ao mundo: “Habemus Papam”.

REPERCUSSÃO ENTRE OS FIÉIS

Mais de 20 mil pessoas estavam presentes na Praça de São Pedro no momento do anúncio. A multidão reagiu com aplausos e emoção ao ver a fumaça branca e ouvir o anúncio do novo papa.

CONTEXTO HISTÓRICO

A eleição de Leão XIV ocorreu no segundo dia do conclave, durante o quarto escrutínio, coincidindo com o dia da Súplica de Nossa Senhora de Pompéia, uma data significativa no calendário católico.

PRÓXIMOS PASSOS

Com a eleição de Leão XIV, a Igreja Católica inicia um novo capítulo sob a liderança de seu primeiro papa norte-americano. Espera-se que nos próximos dias o novo pontífice compartilhe suas primeiras orientações e diretrizes para o futuro da Igreja.