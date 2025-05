Em mais uma iniciativa de ampliação do acesso digital aos serviços de trânsito, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag-MG), implementará, a partir de segunda-feira, 12/05, o agendamento online em todo o Estado para os exames médicos e psicológicos necessários nos processos relativos à obtenção ou manutenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os procedimentos são realizados nas clínicas credenciadas à Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET-MG). A medida tem como objetivo proporcionar mais praticidade e agilidade na prestação dos serviços de trânsito relacionados à habilitação.

Antes, o agendamento era feito por telefone com a clínica. Com o agendamento digital, o cidadão pode escolher o dia e o horário de preferência, de acordo com a disponibilidade da clínica credenciada.

“Com essa inovação, os candidatos podem marcar seus atendimentos diretamente no site da CET-MG. O sistema permite escolher datas e horários mais convenientes, promovendo um atendimento mais organizado e personalizado. O agendamento on-line também facilita o controle e a gestão das clínicas, otimizando os recursos e melhorando a qualidade do serviço prestado”, afirma a superintendente de Habilitação da CET-MG, Christiane Lazzarotti.

As clínicas médicas e psicológicas são credenciadas para realizar os exames de aptidão física e de avaliação psicológica em candidatos à permissão para dirigir veículo automotor, à alteração de categoria, e para condutores que desejam renovar a CNH.

COMO AGENDAR

Para agendar os exames, o candidato ou condutor deve acessar site da CET-MG. Depois de clicar na aba “habilitação”, o cidadão escolherá o serviço desejado. Nesta etapa, estará descrito o passo a passo para conclusão do serviço.

Na página do serviço, basta preencher o formulário e emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE). Quando o cidadão optar pelo pagamento via Pix, a confirmação ocorrerá instantaneamente e ele será redirecionado para a página de agendamento. Se escolher outra forma de pagamento, o cidadão deverá aguardar a compensação bancária da taxa para marcar a avaliação.

O sistema automaticamente direciona o candidato para uma clínica credenciada, dando a opção de escolha de dias e horários. Os exames médico e psicológico serão pagos diretamente para a clínica no dia do atendimento. O pagamento poderá ser feito em dinheiro, cartão ou Pix.

Se for necessário, o cidadão pode acessar o site da CET-MG e reagendar os exames. Em caso de dúvidas durante a realização do serviço desejado e agendamento dos exames médico e psicológico, o candidato pode entrar em contato com a CET-MG por meio do site, na aba “atendimento”.