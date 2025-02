O Movimento Pró-Vidas da BR-381 anunciou, durante o evento “Máquinas na Pista” realizado em Belo Oriente, uma nova etapa de atuação. Segundo o coordenador Clésio Gonçalves, a partir da entrega da concessão da rodovia à Concessionária Nova 381, o grupo se concentrará no projeto “Fazer Valer o Contrato”. A iniciativa visa fiscalizar de perto os compromissos firmados pela Construtora CLC, responsável pelas obras dos lotes 8A e 8B, e pela concessionária que administrará o trecho entre Caeté e Governador Valadares.

“Vamos estudar os contratos e acompanhar seu cumprimento. As obras têm prazo de três anos e meio para serem concluídas, e iremos monitorar especialmente as desapropriações no Anel Rodoviário”, afirmou Clésio Gonçalves. Ele também destacou a descrença da população devido ao histórico de atrasos e promessas não cumpridas.

O contrato de concessão estabelece prazos para a implementação de melhorias como wi-fi, ambulâncias 24 horas, serviços de reboque, além das datas previstas para as duplicações da rodovia. “Estaremos atentos e, se necessário, acionaremos órgãos responsáveis, como o DNIT e a ANTT”, completou o coordenador.

VISITAS A OUTRAS RODOVIAS CONCEDIDAS

Como parte do planejamento, o Movimento Pró-Vidas pretende visitar outras rodovias concedidas no país para identificar boas práticas que possam ser implementadas na BR-381. “Temos conhecimento do cancelamento do contrato de concessão da BR-040, e queremos nos prevenir para que algo semelhante não aconteça aqui”, explicou Clésio.

REESTRUTURAÇÃO E RECONHECIMENTO

Para alcançar os novos objetivos, o movimento passará por uma reestruturação que será apresentada em breve. No evento de entrega da concessão à Concessionária Nova 381, o grupo também entregou o Troféu Trankilin de Ouro a autoridades presentes, como os ministros Renan Filho e Alexandre Silveira, além do diretor da ANTT, Guilherme Sampaio.

O Movimento Pró-Vidas reforça sua missão de acompanhar as obras e concessões da rodovia, garantindo que as promessas feitas sejam efetivamente cumpridas e que os usuários da BR-381 tenham melhorias concretas no serviço.