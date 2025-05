O Movimento Pró-Vidas da BR-381, conhecido por sua atuação em prol da duplicação da rodovia entre Belo Horizonte e Governador Valadares, foi convidado a participar do evento “Rodovias do Futuro 2025 – Fazendo a Revolução Tecnológica”, promovido pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR). O encontro ocorrerá em 4 de junho de 2025, no World Trade Center (WTC) em São Paulo, e reunirá cerca de 1.800 participantes do setor de infraestrutura rodoviária.

O coordenador do movimento, Clésio Gonçalves, representará a entidade no painel “Licença social para as concessões: Rodovias que pensam, comunidades que pertencem”, ao lado de Sandro Alex, secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, e Pedro Bruno, secretário de Infraestrutura de Minas Gerais.

“Fiquei muito honrado em receber este convite, pois mostra que nossas ações em prol da duplicação da ‘rodovia da morte’ estão surtindo efeitos fora das fronteiras do Estado”, afirmou Gonçalves.

O evento abordará temas como segurança viária, sustentabilidade, engenharia digital, inteligência artificial e o impacto das mudanças climáticas na infraestrutura rodoviária .

O Movimento Pró-Vidas da BR-381 tem se destacado por sua mobilização em torno da duplicação da rodovia, considerada uma das mais perigosas do país. Em agosto de 2024, o trecho entre Caeté e Governador Valadares foi concedido à Sociedade de Propósito Específico (SPE) Nova 381 Concessionária de Rodovia, do Grupo 4UM, com previsão de duplicação em oito anos e operação por 30 anos .

Além disso, o movimento apresentou recentemente uma proposta para inclusão de R$ 650 milhões no orçamento da União de 2026, visando obras nos lotes 8A e 8B, reassentamentos e desapropriações na chegada da capital mineira.

O convite ao evento nacional reforça o reconhecimento do trabalho do Movimento Pró-Vidas da BR-381 na busca por melhorias na infraestrutura rodoviária e na segurança dos usuários.