A Prefeitura de Ipatinga realizou, nesta quarta-feira (18), a primeira entrega de prêmios do programa Nota Premiada 2025, iniciativa municipal que valoriza o contribuinte e estimula o cidadão a requerer sua Nota Fiscal de serviços. Ao todo, 17 moradores de diferentes bairros foram contemplados com cheques no valor de R$ 1.000,00 cada, referentes aos sorteios realizados semanalmente entre fevereiro e junho.

A entrega foi feita pessoalmente pelo chefe do Executivo, que destacou o impacto do programa na arrecadação e no exercício da cidadania da população de Ipatinga. “O Nota Premiada é uma forma concreta de reforçar a cidadania. Quando o morador exige a nota, ele colabora diretamente para que os recursos públicos retornem em forma de melhorias para a própria cidade. E, além disso, concorre a prêmios significativos”, afirmou o prefeito.

Além dos prêmios em dinheiro e bicicletas, o programa terá como grande destaque ao fim do ano o sorteio de um carro zero quilômetro, que vem se consolidando como a principal expectativa dos participantes.

COMO FUNCIONA O NOTA PREMIADA?

O Nota Premiada é voltado exclusivamente à emissão de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e). Isso significa que, ao contratar serviços como academias, planos de saúde, clínicas médicas e odontológicas, oficinas, hospedagens, autoescolas, entre outros, o cidadão deve solicitar a nota fiscal e, automaticamente, passa a concorrer aos sorteios, sem precisar realizar qualquer tipo de cadastro.

Cada NFS-e emitida gera um número para sorteio da Nota Premiada, que é utilizado para a apuração dos ganhadores, realizados com base nos resultados da Loteria Federal, o que garante total transparência e segurança. Os sorteados são informados por meio de contato da Prefeitura e recebem os prêmios em eventos públicos, como o realizado nesta quarta-feira.

TRANSPARÊNCIA E BENEFÍCIOS PARA TODOS

Desde sua criação, o Nota Premiada já distribuiu centenas de prêmios em dinheiro, bicicletas aro 29 e carros zero quilômetro. O número de participantes tem crescido a cada ano, refletindo o engajamento da população ipatinguense com ações que promovem justiça fiscal e mais recursos para o município.

“Queremos que os moradores entendam que esse é uma ação que gera benefícios para toda população. Ao exigir sua nota, você ajuda a cidade, concorre a prêmios e ainda garante mais transparência nas relações de consumo de serviços”, concluiu o prefeito Gustavo Nunes.

Ganhadores do primeiro semestre (fevereiro a junho de 2025):

1 – Manuela da Silva Gregório – Bela Vista

2 – Wilson Vander Silva – Ideal

3 – Mariluci Mendes Bastos Ferreira – Iguaçu

4 – JosimarJulio Sabino – Chácaras Oliveira

5 – Eustáquio de Carvalho Lage – Iguaçu

6 – Estefanne Lage Fernandes – Bethânia

7 – Douglas Mendes Gomes – Veneza

8 – Armando Martimiano Coutinho – Esperança

9 – Everton Rodrigo Bicalho – Jardim Panorama

10 – Talita de Matos Silva – Limoeiro

11 – WeelitonChatal – Barra Alegre

12 – Gessica Mendes de Oliveira – Cidade Nobre

13 – Vanessa Peixoto Batista – Bom Retiro

14 – Maria Aparecida de Oliveira – Ideal

15 – Juliana Augusta de Pinho Alves – Bom Jardim

16 – Raíssa Leal – Cariru

17 – Athos Fidel Alves Silva – Horto