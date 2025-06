Uma testemunha ligada ao sistema migratório norte-americano promete revelar em julho detalhes sobre como o nome de Filipe Martins, ex-assessor internacional do governo Bolsonaro, apareceu nos registros de entrada dos Estados Unidos em dezembro de 2022, período em que comprovadamente estava no Brasil.

A pessoa, que tem acesso técnico aos sistemas do Customs and Border Protection (CBP), agência responsável pela segurança alfandegária dos EUA, afirma ter conhecimento direto sobre alterações que inseriram um registro de entrada de Martins na Flórida. O caso deve chegar ao Congresso americano.

O ex-assessor ficou preso durante seis meses por supostamente ter viajado aos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022, junto com uma comitiva do então presidente Jair Bolsonaro. No entanto, bilhetes de passagens aéreas e comprovantes da Uber demonstram que Martins permaneceu em território brasileiro na data em questão.

Segundo a fonte, as modificações nos registros de entrada ocorreram enquanto agentes da Polícia Federal brasileira estavam em solo americano cumprindo diligências relacionadas ao caso, sob determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). Um dos detalhes que chamam atenção é que o nome do ex-assessor foi registrado com grafia incorreta, como “Felipe”.

O caso ganhou relevância após Martins se tornar réu em inquérito que investiga a elaboração de um suposto plano para impedir a posse do presidente Lula. Na denúncia da Procuradoria-Geral da República, baseada na delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, o ex-assessor teria participado de uma reunião no Palácio da Alvorada para discutir uma possível intervenção.

No entanto, em depoimento ao STF em maio, o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, não confirmou a presença de Martins no encontro. “Houve um assessor que eu não conhecia”, limitou-se a dizer o militar durante sua oitiva.

A revelação sobre os registros migratórios pode trazer novos elementos para esclarecer as circunstâncias que levaram à prisão do ex-assessor e sua possível relação com as investigações em curso no Brasil.

*Com informações Revista Oeste