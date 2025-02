A nova diretoria da Associação Comercial, Industrial e de Prestação de Serviços e Câmara de Dirigentes Lojistas de Coronel Fabriciano (Acicel-CDL) tomou posse nesta terça-feira (18) em evento realizado no Hotel Metropolitano. A presidente empossada, Rosane Franco, assume o comando da entidade para o biênio 2025-2026 com o compromisso de fortalecer o setor produtivo e ampliar o suporte ao empresariado local.

A solenidade contou com a presença de autoridades municipais, empresários, lideranças do setor e representantes das federações comerciais. O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais, Frank Sinatra, e o representante da Federaminas, Luís Henrique Alves, estiveram presentes.

Em seu discurso, Rosane Franco destacou a honra de ser a terceira mulher a presidir a Acicel-CDL e reforçou o compromisso da entidade com o desenvolvimento econômico e a representatividade empresarial. O ex-presidente Fábio Oliveira Pimentel, que esteve à frente da entidade de 2022 a 2024, agradeceu pelo período de gestão e reafirmou seu apoio à nova direção.

O prefeito de Coronel Fabriciano, Sadi Lucca, ex-diretor da Acicel-CDL, destacou a parceria entre o poder público e a entidade na formulação de políticas voltadas ao empreendedorismo e geração de emprego. Já o presidente da Câmara Municipal, Luciano Lugão, entregou à nova presidente uma Moção de Aplausos, aprovada pelo legislativo municipal, em reconhecimento à importância da entidade para o desenvolvimento local.

No mesmo evento, também foram empossadas as novas diretoras do Conselho da Mulher Empreendedora de Coronel Fabriciano. A nova presidente, Jaquescimara Gandra, proprietária da Liderança Seguros, assume ao lado das vice-presidentes Ângela Ferreira, da Tororó Festas, e Maria Regina Brandão. Jaquescimara elogiou a gestão de Vânia Dias, que deixa o cargo, e reforçou seu compromisso com a capacitação e o fortalecimento do empreendedorismo feminino.

Após a cerimônia, os participantes participaram de um almoço de confraternização e networking.