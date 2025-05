As obras das 500 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida – Fabri Meu Lar, no bairro Córrego Alto, seguem em ritmo acelerado em Coronel Fabriciano. Nesta semana, as equipes da Master, construtora responsável pela obra, se preparam para um marco importante do empreendimento: a concretagem da primeira laje no Residencial Fabriciano 1, consolidando a passagem para a etapa de alvenaria vertical.

A nova etapa do programa habitacional, lançado oficialmente em abril deste ano, representa um investimento de R$ 86 milhões, viabilizados por meio de convênio com o Ministério das Cidades – Caixa Econômica Federal, com contrapartida de R$ 900 mil da Prefeitura, destinada à construção da via de acesso entre os dois conjuntos.

Atualmente, os dois empreendimentos – Fabriciano 1 e Fabriciano 2, cada um com 250 unidades – se encontram em diferentes estágios de execução. No Residencial Fabriciano 1, as fundações dos blocos estão praticamente concluídas. Os trabalhos estão concentrados na finalização das estruturas de base (ADEES) e já foram iniciadas as alvenarias dos primeiros pavimentos. A primeira laje está pronta para ser concretada nos próximos dias, marcando o início da elevação vertical das edificações.

Já no Residencial Fabriciano 2, a frente de obra está focada na finalização dos serviços de terraplanagem e marcação de blocos, para dar início às fundações nas próximas semanas. Em paralelo, a construtora avança com a implantação da infraestrutura de apoio: refeitório, alojamentos e espaços de convivência para os trabalhadores.

“Estamos com várias frentes de serviço em andamento. No Fabriciano 1, já temos blocos com alvenaria no primeiro pavimento e vamos bater a laje ainda nesta semana. No Fabriciano 2, finalizamos a terraplanagem e começamos a marcação dos blocos para iniciar os ADEES. Também estamos estruturando toda a parte de logística e acolhimento da equipe, com alojamentos, cozinha e áreas de descanso, porque temos muitos trabalhadores de fora e também da região. O objetivo é garantir um ambiente de trabalho seguro, funcional e humano”, explica a engenheira Ana Perdigão, responsável técnica da obra.

A expectativa é que o empreendimento gere mais de 100 empregos diretos e aqueça a economia local, impulsionando setores como o comércio de materiais de construção, transporte, alimentação e prestação de serviços. “É uma obra que vai beneficiar diretamente cerca de 3 mil pessoas, aproximadamente 3% da população de Fabriciano. É mais dignidade, segurança e moradia para quem mais precisa. O projeto também movimenta toda a cadeia da construção civil, desde fornecedores até mão de obra local”, reforça o secretário de Planejamento e Meio Ambiente, Douglas Prado.

Segundo ele, as inscrições para o processo seletivo dos beneficiários terão início quando as obras atingirem de 30% a 40% de execução. “O cadastro será feito de forma on-line, com critérios baseados no CadÚnico. Após o período de inscrições, será feito um sorteio junto à Caixa, garantindo total transparência e equidade no processo”, completa.

Já o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Geraldo Magela, destaca a grandiosidade da intervenção e o compromisso da gestão com o cronograma. “Estamos acompanhando de perto a evolução dos trabalhos e temos total confiança na capacidade técnica da equipe envolvida. Essa obra é mais do que concreto e tijolo: é o sonho da casa própria tomando forma, e a Prefeitura está empenhada em garantir que tudo seja entregue com qualidade e dentro do prazo”, pontua Magela.

Com 42,17 metros quadrados, os apartamentos contarão com dois quartos, sala, cozinha com copa conjugada, banheiro e sacada. O condomínio terá ainda infraestrutura completa: área de lazer, quadra esportiva, playground, centro comunitário, guarita, depósito de lixo e áreas verdes.

Com essa nova etapa, o programa habitacional Fabri Meu Lar, criado pela Prefeitura de Coronel Fabriciano, ultrapassa a marca de 1.280 unidades entregues nos últimos oito anos, reafirmando o compromisso da atual gestão com o desenvolvimento urbano e a promoção de moradias dignas.