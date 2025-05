A Prefeitura de Ipatinga realizou nesta quarta-feira (21) mais uma importante entrega dentro do maior programa de regularização fundiária da história do município: o Reurb Ipatinga. Desta vez, os beneficiados foram os moradores dos bairros Limoeiro e Esperança, que agora passam a ter, oficialmente, a escritura definitiva de suas propriedades em mãos.

O evento reuniu autoridades, equipes técnicas, lideranças comunitárias e dezenas de famílias emocionadas ao receberem o documento que representa segurança jurídica, dignidade e a valorização de seus terrenos.

“É com muita alegria que hoje estou aqui para receber a escritura definitiva da minha casa. Esperei por esse momento durante muitos anos, e hoje posso dizer que sou oficialmente dona do meu lar. Só Deus sabe o quanto isso representa para mim e para minha família. A gente lutou muito, e ver esse sonho se realizando é uma emoção que não cabe no peito”, relata Ivone Martins da Silva moradora do bairro Limoeiro.

Nesta nova fase do programa, mais de 100 escrituras foram entregues a moradores dos bairros Limoeiro e Esperança, representando um avanço concreto rumo à meta de alcançar 15 mil famílias até o fim da primeira etapa. Cada entrega simboliza mais do que um documento: é o reconhecimento legal do direito à moradia, proporcionando segurança e tranquilidade para quem há anos esperava por esse momento.

PROGRAMA REURB IPATINGA: DIGNIDADE PARA QUEM MAIS PRECISA

Lançado em outubro de 2022, o Programa de Regularização Fundiária Urbana de Ipatinga (Reurb) tem como meta beneficiar cerca de 30 mil famílias, sendo 15 mil somente na primeira etapa, que já está em andamento. O programa tem como foco atender áreas ocupadas de forma irregular, muitas há décadas, garantindo às famílias o direito legal à moradia e à propriedade.

“A iniciativa representa mais do que um avanço jurídico. Ela devolve a dignidade a milhares de ipatinguenses, com impacto direto na valorização das propriedades, no acesso a crédito, além de facilitar reformas, vendas e transmissões legais dos bens”, destacou o secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), Reginaldo Soares.

Desde o início do programa, centenas de famílias em diferentes regiões de Ipatinga já foram contempladas com a regularização fundiária. A execução do Reurb é fruto de um trabalho integrado entre diversos setores da administração municipal, com o apoio de instituições parceiras, garantindo segurança jurídica e transformação social.

Com a regularização, famílias que há anos viviam na incerteza passam a ter um título registrado em cartório, com todos os direitos legais garantidos. O prefeito Gustavo Nunes tem destacado o programa como uma das ações mais transformadoras da atual gestão.

“O Reurb é uma entrega concreta que muda a realidade das pessoas. É dignidade, é cidadania, é justiça. Muitas dessas famílias vivem há décadas nos mesmos locais e agora têm o direito pleno sobre o que é delas por esforço e por história”, afirma o prefeito.

PRÓXIMOS PASSOS

A meta da administração municipal é seguir avançando nos bairros e comunidades até alcançar as 30 mil famílias previstas. Com planejamento técnico, escuta das comunidades e apoio jurídico, o programa tem se consolidado como modelo de política pública de habitação e inclusão social em Minas Gerais.

A Prefeitura de Ipatinga reforça que os moradores contemplados recebem todo o suporte técnico necessário, desde o levantamento topográfico e jurídico até a entrega formal dos documentos.