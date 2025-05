Em cerimônia realizada nesta terça (6), em São Paulo, o presidente da Usiminas, Marcelo Chara, tomou posse como novo presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais e Mineração (ABM), instituição que é referência técnica no mercado, com 80 anos de atuação. Ao seu lado, como vice-presidente, estará Frederico Ayres, presidente da Aperam South America.

Chara assume o biênio 2025-2027, dando continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido por Sergio Leite de Andrade, vice-presidente de Assuntos Estratégicos da Usiminas. Ele esteve à frente do Conselho de Administração da instituição entre 2021 e 2025 e Chara sinalizou que espera continuar contando com seu apoio na ABM.

Durante sua posse, o novo presidente disse que compartilha do seu orgulho com todos os acionistas e funcionários da Usiminas e ressaltou também que gestão da ABM se faz a muitas mãos. “É um privilégio poder contar com uma Associação desse porte no Brasil, que já me ensinou muito ao longo dos meus 40 anos de atuação na indústria do aço. A ABM segue se atualizando e sendo referência técnica e científica para profissionais e estudantes. Estou muito honrado em dar continuidade ao trabalho do Sergio e a esse legado deixado por tantos especialistas que são referência nos setores de metalurgia e mineração”, afirmou.

O presidente frisou ainda que, para os próximos anos, a ABM continuará com o propósito de fomentar a inovação na indústria, para fortalecer a competitividade e a sustentabilidade da nossa operação, apoiando a qualificação técnica dos nossos times. “A transformação nos últimos anos foi exponencial e vamos continuar trabalhando para que essa evolução continue acontecendo, o futuro da indústria depende disso”, diz. Marcelo reforçou que o meio ambiente está na agenda prioritária do setor e que a indústria do futuro conta com o aço como um material estratégico.

Sergio Leite reforçou que é uma honra poder fazer parte de uma Associação como a ABM. “Celebramos 80 anos de uma instituição que agrega valor e continua preparada para contribuir com os novos desafios, mantendo uma base técnica muito sólida”, afirmou.

FORMAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração tem entre suas atribuições cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social, analisar e aprovar o relatório financeiro e o orçamento anual, deliberar sobre a destinação de ativos da ABM e avaliar as propostas apresentadas por membros ou pela Diretoria Executiva da Associação. Além do presidente e do vice-presidente, o Conselho é composto por mais 26 membros.

MARCELO CHARA

Atual presidente da Usiminas, Marcelo Chara é engenheiro metalurgista e mestre em metalurgia formado pela Universidade de Birmingham do Reino Unido. O presidente do Conselho de Administração da ABM é também membro do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil e da Alacero. Marcelo atuou como presidente da Ternium Brasil, diretor industrial da Ternium na Argentina, vice-presidente industrial da Usiminas e diretor da Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro na Venezuela, entre outros cargos executivos no Grupo Techint.

Chara foi professor na Universidade Católica de Córdoba, na Universidade Nacional de La Plata e na Universidade Católica de La Plata.