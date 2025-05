A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) promoverá, no dia 13 de maio (terça-feira), um webinário sobre os reflexos econômicos das políticas presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas pequenas e médias empresas brasileiras. O evento online, marcado para as 19h, reunirá especialistas para debater oportunidades jurídicas no cenário atual.

Sob coordenação do advogado Jorge Ferreira, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB, o encontro contará com a participação do renomado economista Carlos Primo Braga. Com formação pela University of Illinois e pela Universidade de São Paulo (USP), Braga acumula experiência internacional significativa, tendo ocupado cargos de destaque no Banco Mundial e no FMI.