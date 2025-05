A menos de 24 horas do início do Conclave que elegerá o novo Papa, os cardeais reunidos no Vaticano participaram, nesta terça-feira (6), da 12ª e última Congregação Geral. Com 173 membros presentes, sendo 130 eleitores, o encontro foi marcado por reflexões sobre os desafios da Igreja e as qualidades desejadas no próximo Sucessor de Pedro.

De acordo com o Vatican News, a reunião, realizada na Sala do Sínodo, começou às 9h locais com um momento de oração e seguiu com 26 intervenções que abordaram temas centrais da missão eclesial no mundo contemporâneo. Entre os pontos mais destacados, os cardeais ressaltaram a importância da continuidade das reformas promovidas pelo Papa Francisco, especialmente no combate aos abusos, na reorganização da Cúria Romana e na promoção da sinodalidade.

Houve um consenso em torno da necessidade de um Pontífice que seja “pontífice” no sentido literal — um construtor de pontes — capaz de promover a unidade da Igreja em meio a tensões internas e a um cenário global marcado por guerras, polarizações e crises sociais. Segundo os relatos, os cardeais pedem um líder com espírito pastoral, sensível à dor do mundo e comprometido com a escuta e a esperança.

Durante as discussões, também foram abordados temas como o exercício do poder pontifício, o fortalecimento do Direito Canônico, e o papel dos cardeais na promoção da comunhão eclesial. Sugestões pastorais foram apresentadas, como a valorização conjunta da Solenidade de Cristo Rei e da Jornada Mundial dos Pobres, e a proposta de encontros mais frequentes do Colégio Cardinalício durante os consistórios.

Outros temas emergiram, como a iniciação cristã, o testemunho dos mártires em regiões de conflito, a crise climática e o ecumenismo — especialmente em referência à possível unificação da data da Páscoa, conforme discutido desde o Concílio de Niceia.

Encerrando a sessão, o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, anunciou que o Anel do Pescador do Papa Francisco foi formalmente invalidado, conforme prevê a tradição que marca o fim de um pontificado. Bruni também leu um apelo coletivo dos cardeais por um cessar-fogo permanente nos diversos conflitos armados em curso, pedindo a retomada de negociações por uma paz justa e duradoura.

PROGRAMAÇÃO DO CONCLAVE

O Conclave terá início nesta quarta-feira (7), com a Missa “Pro Eligendo Pontifice”, celebrada às 10h (horário de Roma), na Basílica de São Pedro. À tarde, às 15h45, os cardeais deixarão a Casa Santa Marta rumo à Capela Sistina, onde se iniciará oficialmente o processo eleitoral.

Na quinta-feira, os cardeais retomarão as atividades às 7h45 com Missa e Laudes na Capela Paulina. As votações começam às 9h15, após a oração da Hora Média. Caso a eleição ocorra logo nas primeiras votações, a tradicional fumaça branca poderá surgir a partir das 10h30. Em caso negativo, nova rodada de votação à tarde poderá resultar em fumaça branca por volta das 17h30, ou preta às 19h.

As atividades do dia encerram-se com as Vésperas e o retorno dos cardeais à Casa Santa Marta às 19h30.

Com o encerramento da fase preparatória, a expectativa recai agora sobre o início do Conclave e a escolha de um Papa capaz de dar continuidade às transformações em curso na Igreja, promovendo unidade, diálogo e respostas concretas aos desafios do presente.