O Shopping Vale do Aço anunciou, a nomeação de Elenice Nascimento como nova gerente-geral do empreendimento, cargo que ocupa desde o dia 1º de janeiro de 2025. A escolha de Elenice vem coroar uma carreira sólida e recheada de conquistas no setor de shopping centers, com 23 anos de experiência no mercado.

Graduada em Administração, Elenice ingressou no Shopping Vale do Aço em 2017 como gerente financeira. Sua dedicação e competência lhe permitiram ser promovida rapidamente a gerente executiva em 2020, cargo que desempenhou com excelência. Agora, como gerente-geral, ela assume a responsabilidade de liderar a administração do shopping, com foco na melhoria contínua da experiência de seus clientes e lojistas.

Em sua primeira manifestação sobre a nova função, Elenice expressou seu entusiasmo e compromisso com a missão que tem pela frente. “Assumir esta função é motivo de grande alegria e uma imensa responsabilidade. É uma honra contribuir para o crescimento contínuo do Shopping Vale do Aço e para sua consolidação como referência regional”, afirmou.

A nomeação de Elenice reflete também a estratégia do shopping em reforçar seu compromisso com a qualidade e inovação, além de manter a solidez e o bom desempenho do empreendimento. A nova gerente-geral chega com a missão de consolidar ainda mais a marca do Vale do Aço como um centro comercial de referência em toda a região.

A direção do Shopping Vale do Aço aproveitou a ocasião para expressar sua gratidão a Bernardo Hamacek, que ocupava a função de gerente interino nos últimos seis meses, e que, agora, continuará como integrante do comitê gestor da organização. A contribuição de Bernardo foi fundamental durante o processo de reestruturação e transição, que visou modernizar e aprimorar a infraestrutura e os serviços do shopping.

Com a nova liderança, o Shopping Vale do Aço se prepara para dar novos passos em sua trajetória de crescimento e inovação, sempre em busca de oferecer a melhor experiência de compra e lazer para seus frequentadores.